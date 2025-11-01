Doncic lo retoma por donde lo había dejado

Lo hizo en el primer día de partidos de la Copa de la NBA, en el que los Chicago Bulls siguieron sorprendiendo y sumaron, en casa contra los New York Knicks, su quinto triunfo de cinco en esta temporada.

Doncic había comenzado el curso con 43 puntos, doce rebotes, y nueve asistencias en una derrota contra los Golden State Warriors, y 49 puntos, once rebotes y ocho asistencias en la victoria en casa ante los Minnesota Timberwolves, antes de su lesión.

El esloveno se perdió posteriormente los partidos contra Sacramento Kings, Portland Trail Blazers y Minnesota Timberwolves, en ese caso a domicilio, tras sufrir un esguince en un dedo y una contusión en un muslo.

Pendientes de LeBron James

Se esperaba una baja hasta la próxima semana, pero el número 77 consiguió adelantar su recuperación y regresó de forma dominante. En Memphis, Doncic llevaba ya 19 puntos al descanso y acabó con 44, fruto de un 14 de 27 en tiros de campo y seis triples, a los que añadió doce rebotes y seis asistencias.

Sin LeBron James, que convive con problemas de ciática y sigue sin debutar, Austin Reaves aportó 21 puntos para los angelinos, tras anotar la canasta decisiva sobre la bocina en el anterior triunfo logrado en Minnesota.

El español Santi Aldama consiguió siete puntos, diez rebotes y tres asistencias en 26 minutos en pista. Cuatro de sus diez rebotes fueron ofensivos.

Ja Morant, líder de Memphis, no pasó de los ocho puntos con un modesto tres de catorce en tiros de campo.

Los Bulls sorprenden

Siguen sorprendiendo los Bulls de Billy Donovan, que con una plantilla sin grandes nombres, pudieron celebrar su quinta victoria de cinco con una prueba de fuerza frente a los Knicks.

En el United Center de Chicago, Josh Giddey rozó el triple doble con 32 puntos, diez rebotes y nueve asistencias y contó con el apoyo de un Nikola Vucevic de 26 puntos. Ayo Dosunmu se lució saliendo del banquillo con 22 puntos (8 de 10 en tiros) y nueve asistencias.

Los Knicks de Mike Brown sufrieron su tercera derrota consecutiva, tras comenzar el año con dos triunfos. El dominicano Karl Anthony Towns logró un doble doble de 22 puntos y diez rebotes, mientras que Jalen Brunson metió 29 puntos y Mikal Bridges, 26.

Hugo González gana con Boston

Los Celtics acabaron con el invicto de los 76ers al doblegarles 109-108 a domicilio con cinco puntos, cinco rebotes, dos asistencias y dos robos del español Hugo González, en catorce minutos.

El madrileño, de 19 años, conectó dos de sus cinco tiros de campo, anotó un triple, y también consiguió tres rebotes ofensivos para el equipo de Joe Mazzulla.

Los Celtics llevan tres victorias consecutivas, tras arrancar con dos derrotas una campaña en la que no podrán contar con Jayson Tatum, baja por su lesión en el tendón de Aquiles. Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 32 puntos, apoyado por los 19 de Anfernee Simons saliendo del banquillo.

Los 76ers cayeron por primera vez este curso tras comenzar con cuatro victorias. No les bastó con los 26 puntos y catorce asistencias de Tyrese Maxey ni con los veinte puntos de Joel Embiid.

En Indianápolis, los Altanta Hawks se sobrepusieron a la baja de Trae Young y arrollaron 128-108 a los Pacers, finalistas en la última temporada, al ritmo de Jalen Johnson (22 puntos, trece rebotes y ocho asistencias).

Además, los Raptors asaltaron el campo de los Cleveland Cavaliers (101-112) con una brillante actuación de Brandon Ingram, RJ Barrett y Jamison Battle, todos con veinte puntos.