Calendario definido para el cuadrangular semifinal

La confederación Paraguaya de Básquet (CPB), calendarizó los compromisos de la etapa semifinal del torneo Clausura de la Liga Nacional de básquet masculino de primera división.

Para la primera fecha los duelos para el jueves 16 son: Colonias Gold vs. Félix Pérez Cardozo (Estadio Ka’a Poty, 19:30) y Olimpia Kings vs. San José (Fuerzas Armadas, 20:00).

Fecha 2, el lunes 20, San José vs. Colonias Gold (León Condou, 19:30) y Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings (Efigenio González, 20:00).

Fecha 3, el 23 de octubre: Colonias Gold vs. Olimpia Kings (Ka’a Poty) y San José vs. Félix Pérez Cardozo (León Condou), ambos en horario a definir.

Los dos equipos que sumen más puntos definirán el título de campeón al mejor de cinco enfrentamientos.