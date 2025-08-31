31 ago. 2025
Básquetbol

Intensa lucha en el Clausura de básquet masculino

Los favoritos no fallan en la segunda ronda de la competencia en la Liga Nacional 2025.

Agosto 31, 2025 03:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Kings

Olimpia Kings sumó su segundo triunfo en el Clausura.

Foto: Gentileza.

Se cumplió la segunda fecha del torneo Clausura de básquet masculino de Primera División.

Los marcadores registrados en la fecha: Deportivo San José de local se impuso a Ciudad Nueva 81-56, Deportivo Luqueño en su reducto cedió ante Deportivo Campoalto 74-58, Olimpia Kings superó en Pedro Juan Caballero a Deportivo Amambay 83-75 y Colonias Gold de visita derrotó a Félix Pérez Cardozo 75-72.

La tercera fecha se juega este lunes 1 de septiembre con los cruces: Félix Pérez Cardozo vs Deportivo San José (Efigenio González), Ciudad Nueva vs Olimpia Kings (Luis Fernández), Deportivo Amambay vs. Luqueño (Pedro Juan) y Campoalto vs. San Alfonzo (Comando Logístico), todos los juegos arrancan a las 20:30.

Olimpia King, San José Colonias Gold son líderes con 4 unidades.

Redacción D10
