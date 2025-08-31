Intensa lucha en el Clausura de básquet masculino

Se cumplió la segunda fecha del torneo Clausura de básquet masculino de Primera División.

Los marcadores registrados en la fecha: Deportivo San José de local se impuso a Ciudad Nueva 81-56, Deportivo Luqueño en su reducto cedió ante Deportivo Campoalto 74-58, Olimpia Kings superó en Pedro Juan Caballero a Deportivo Amambay 83-75 y Colonias Gold de visita derrotó a Félix Pérez Cardozo 75-72.

La tercera fecha se juega este lunes 1 de septiembre con los cruces: Félix Pérez Cardozo vs Deportivo San José (Efigenio González), Ciudad Nueva vs Olimpia Kings (Luis Fernández), Deportivo Amambay vs. Luqueño (Pedro Juan) y Campoalto vs. San Alfonzo (Comando Logístico), todos los juegos arrancan a las 20:30.

Olimpia King, San José Colonias Gold son líderes con 4 unidades.