Javier Martínez: “Trabajo cumplido, la misión sigue”

Olimpia Kings consiguió el título de campeón en la Liga Nacional de básquet masculino de Primera tras superar en la cuarta final al Deportivo San José y cerrar la serie arriba por 3 a 1.

Su entrenador, Javier Martínez, para muchos el mejor basquetbolista paraguayo de todos los tiempos, se mostró feliz y emocionado por alcanzar la conquista con el elenco franjeado.

“Satisfacción por la gente que creyó en mí. Hace dos años cuando me retiré apostaron por mí, no salió al comienzo pero me supieron aguantar”, comenzó diciendo Martínez en charla con Tigo Sports.

Valoró el trabajo de “las cuatro patas fundamentales”. “Fue un trabajo dirigencial de toda la comisión, pero le quiero dedicar a cuatro patas fundamentales, la dirigencia, los chicos que me aguantan, mi cuerpo técnico y lo más importante de todo, el sostén de mi familia, las cuatro mujeres de mi casa”.

Aseguró que trabaja todos los días “para ser un campeón de la vida” y que este título es un “broche de oro” que estaban esperando por muchos años. “Seguimos cosechando títulos”, agregó.

A SEGUIR GANANDO. Martínez indicó que festejarán por algunos días, pero que luego ya comenzarán a planificar lo que se viene. “Ahora a disfrutar, tenemos una Liga Sudamericana por delante y vamos a redoblar esfuerzos. Trabajo cumplido, la misión sigue todo el año”, sentenció.

Este es el título número 35 para el equipo franjeado en la historia del básquetbol paraguayo, siendo el equipo más ganador, por lejos. Le sigue justamente San José, con 18 conquistas.