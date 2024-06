Olimpia concreta su tercera venta

El futbolista Fernando Cardozo, últimamente en Olimpia de nuestro país, jugará en las próximas temporadas en filas del Newell’s Old Boys, de la Liga Profesional del fútbol argentino.

De acuerdo a las informaciones, la entidad de Para Uno vendió solamente el 50 por ciento de la ficha por unos 1.200.000 dólares dejando el resto para futuras transferencias.

Este traspaso es la tercera en importancia que realiza la nueva dirigencia del Decano encabezada por el presidente Rodrigo Coto Nogués. Los anteriores involucraron a Feliciano Brizuela (Tacuary) y Facundo Bruera (Tigre), que dejó casi 2.000.000 en las arcas del Franjeado.

Agustín Malvestitti, periodista argentino, durante una charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM, señaló que esperan el arribo del jugador en las próximas horas para finiquitar la operación, firmar su contrato y ser presentado por su nuevo club.

Newell’s Old Boys quiere tener al volante paraguayo lo antes posible para la pretemporada del equipo. Con esto se complicaría también su ida a los Juegos Olímpicos de París, ya que los clubes no tienen obligación de ceder a sus futbolistas a la Selección Paraguaya Sub 23.