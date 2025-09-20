20 sept. 2025
Fútbol Internacional

No hay quien pare al Liverpool

Suma y sigue. El Liverpool, que ha ganado los seis partidos que ha jugado esta temporada, sumó una nueva victoria al imponerse en el derbi de la ciudad a un peleón Everton (2-1).

Septiembre 20, 2025 11:25 a. m. • 
Por Redacción D10
cerro porteño

Jugadores del Liverpool celebran un gol en el derbi ante el Everton.

Foto: EFE

Con un Ryan Gravenberch sensacional, marcando, asistiendo y siendo elegido mejor futbolista del partido, y volviendo a sufrir pese a tener una renta de 2-0 como contra el Atlético de Madrid, el equipo de Arne Slot abrió la jornada metiendo presión a todos sus perseguidores. Tras cinco partidos, acumulan quince puntos. Números de campeón.

Nadie parece poder toser a un Liverpool que, pese al compromiso entre semana contra el Atlético y el esfuerzo que supuso, ganándolo en el 92 con un cabezazo de Virgil Van Dijk, sigue intratable en la Premier League. Ni un gran Everton, comandado por el vertiginoso Jack Grealish, pudo sacar algo de Anfield, pese a un arreón final que cerca estuvo de costarle el primer pinchazo a los ‘Reds’.

Porque de nuevo, el Liverpool dejó medio sentenciado el partido en la primera media hora. Primero Ryan Gravenberch se inventó un golazo. Recibió un pase flotante de Mohamed Salah por encima de la defensa y a bote pronto la colocó lejos de Jordan Pickford. Uno de los goles más estéticos de lo que va de temporada.

Antes de la media hora, los ‘Reds’ doblaron su ventaja cuando esta vez Gravenberch se convirtió en el pasado para asistir entre los centrales a un Hugo Ekitike que coló la pelota entre las piernas de Pickford. El delantero francés, titular en detrimento de Alexander Isak, suma tres goles en cinco partidos. Ha caído de pie en Anfield.

Curiosamente, cuando más fácil fue para el Liverpool encontrar ese último pase en tres cuartos de cancha fue cuando Slot decidió dar descanso a Florian Wirtz, el ’10' del equipo, que este sábado comenzó desde el banquillo.

Como contra el Atlético, pese a la ventaja, el Liverpool no supo controlar el partido y el Everton recortó a media hora del final cuando Grealish, liberado ya de la presión del City, regateó a su par y puso un centro que no enganchó Ndiaye. El senegalés se la dejó a su compatriota Idrissa Gueye y este enganchó un buen disparo lejos de Alisson.

La tensión volvía a estar del lado del Liverpool, que esta vez sobrevivió sin mayores sustos y por fin ganó un partido sin necesitar un tanto más allá del minuto 80.

Con 15 puntos, el Liverpool es el claro líder de la Premier League, y Arsenal, Tottenham y Bournemouth tienen que ganar para que la brecha no continúe aumentando. El Everton, con siete unidades, se queda séptimo.

- Ficha técnica:

2 - Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister (Jones, m.61), Szoboszlai; Salah, Gakpo (Wirtz, m.61) y Ekitike (Isak, m.67).

1 - Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko (Alcaraz, m.87); Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; Grealish, Ndiaye (Dibling, m.86) y Beto (Barry, m.46).

Goles: 1-0. Gravenberch, m.10, 2-0. Ekitike, m.29, 2-1. Gueye, m.58.

Árbitro: Darren England amonestó a Szoboszlai (m.70) y Wirtz (m.82) por parte del Liverpool y a Ndiaye (m.28), Moyes (fuera del campo, m.78) y Dewsbury-Hall (m.78) por parte del Everton.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool). EFE

Premier League Liverpool Everton
Redacción D10
Más contenido de esta sección
flamengo.jpg
Fútbol Internacional
Flamengo quiere ser una “nación”
El club más popular de Brasil, el Flamengo, lanzó una campaña de recogida de firmas para pedir a la ONU ser reconocido simbólicamente como “nación” y hasta empezó a formar un “gobierno” con exfutbolistas históricos.
Septiembre 16, 2025 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Lautaro Martínez
Fútbol Internacional
Lautaro, duda para el duelo ante el Ajax
El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, no se entrenó este martes con el resto de sus compañeros por unas molestias en la espalda, lo que pone en duda su presencia en el estreno de su equipo este curso en la Liga de Campeones ante el Ajax.
Septiembre 16, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
luis.jpg
Fútbol Internacional
“Ganar la primera Champions es lo más difícil, ahora hemos abierto el camino”
El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain (PSG), estimó este martes que “lo más difícil es siempre ganar la primera Champions” porque “ni los jugadores ni la hinchada se veían capaces de hacerlo”, pero ha incidido en que, tras la victoria en 2025, “se ha mostrado el camino” de que sí es posible.
Septiembre 16, 2025 11:42 a. m.
 · 
Redacción D10
APF
Fútbol Internacional
El millonario monto que la FIFA repartirá a clubes que cedan jugadores al Mundial 2026
El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA por la cesión de jugadores para el Mundial 2026 aumentará casi un 70 % y repartirá 355 millones de dólares, además de ampliar el número de beneficiarios al incluir también por primera vez a los que cedan futbolistas para la fase de clasificación.
Septiembre 16, 2025 10:18 a. m.
 · 
Redacción D10
G05d1D0XQAAGrdh.jpeg
Fútbol Internacional
Antonio Sanabria fue titular en el empate del Cremonese
El Cremonese, con el delantero paraguayo Antonio Sanabria como titular, empató de visitante 0-0 ante el Hellas Verona este lunes en duelo correspondiente a la tercera jornada de la Serie A de la Primera División del fútbol italiano.
Septiembre 16, 2025 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Manchester City
Fútbol Internacional
El City despide a un camarero por trabajar con camiseta del United
El Manchester City ha despedido a un camarero por trabajar en el Etihad Stadium con una camiseta del Manchester United.
Septiembre 15, 2025 02:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más