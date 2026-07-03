03 jul. 2026
Fútbol Internacional

Nagelsmann deja Alemania tras la eliminación ante Paraguay

Nagelsmann dimite como entrenador de la selección alemana tras el fracaso en el Mundial

Julio 03, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción deportes (EFE)
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Julian Nagelsmann dimitió y la Federación ya contactó con su sucesor.

Foto: AFP

Julian Nagelsmann ha dimitido como entrenador de la selección alemana tras el fracaso de la ‘Mannschaft’ en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, confirmó este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en un comunicado tras reunirse con el técnico.

“Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional”, señaló la federación.

Según la DFB, el propio Nagelsmann había solicitado la víspera durante una conversación confidencial con la dirección de la federación, ser relevado de sus funciones “tras el decepcionante desarrollo” del Mundial, en el que Alemania quedó apeada en los dieciseisavos de final tras caer en la tanda de penaltis ante Paraguay (4-3) tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Alemania
Redacción deportes (EFE)
Más contenido de esta sección
South Africa head coach Parreira gestures during their international friendly soccer match against Bulgaria at Orlando stadium in Soweto
Fútbol Internacional
Carlos Alberto Parreira está en cuidados intensivos
El exfutbolista y extécnico Carlos Alberto Parreira, campeón mundial como seleccionador de Brasil en 1994, está internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Río de Janeiro y respirando con la ayuda de aparatos tras haber sido ingresado por una inflamación pulmonar.
Junio 18, 2026 12:01 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Cavanni - boca
Fútbol Internacional
Edinson Cavani rescinde su contrato y se marcha del Boca Juniors
El delantero uruguayo Edinson Cavani rescindió el contrato que lo unía con el Boca Juniors de Argentina por lo que no iniciará la preparación para la nueva temporada y saldrá del plantel, según afirmaron este jueves a EFE fuentes del club.
Junio 18, 2026 09:55 a. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
HLFeEt2XcAA7mvh.jpeg
Fútbol Internacional
El Real Madrid hace oficial el fichaje de Konaté por cuatro temporadas
El Real Madrid hizo oficial este jueves el fichaje del francés Ibrahima Konaté, y confirmó que el acuerdo tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, a través de un comunicado.
Junio 18, 2026 06:58 a. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
318183f96f5fede1a4fd89b73c8355575b48cd54w.jpg
Fútbol Internacional
Bernardo Silva ficha por el Real Madrid por dos temporadas
El centrocampista portugués Bernardo Silva jugará las dos próximas temporadas en el Real Madrid tras el acuerdo alcanzado con el futbolista, quien llega al club blanco después de finalizar su contrato con el Manchester City.
Junio 17, 2026 06:43 a. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
FILES-FBL-ESP-ENG-CHELSEA-REAL MADRID
Fútbol Internacional
El Real Madrid anuncia el fichaje de Cucurella
Marc Cucurella deja del Chelsea y se convierte en nuevo jugador del Real Madrid.
Junio 15, 2026 06:53 a. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
el paraguayo Saúl Salcedo marcó el gol de la victoria de Newell's Old Boys_56429713.jpg
Fútbol Internacional
Saúl Salcedo sufre un accidente de tránsito en Argentina
El jugador paraguayo Saúl Salcedo protagonizó un accidente mientras se dirigía a Paraguay.
Junio 12, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Carga Más