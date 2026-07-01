01 jul. 2026
Fútbol Internacional

Neuer se despide de la selección alemana tras eliminación con Paraguay

El portero Manuel Neuer se despidió este miércoles de la selección alemana tras 16 años de carrera en la “Mannschaft” con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que lamentó ese “final” tras la derrota del conjunto germano contra Paraguay en el Mundial.

Julio 01, 2026 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Manuel Neuer deja el servicio a su selección tras 16 años.

Foto: AFP

“La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo”, escribió en Instagram.

El futbolista de 40 años, que ha jugado 128 partidos con la camiseta alemana, indicó que había tomado conscientemente la decisión de volver a jugar para Alemania, tras retirarse de la selección en 2024, porque siempre le ha llenado “de un profundo orgullo vestir la camiseta de la selección nacional”.

Y también porque, a su edad y con la experiencia acumulada en cuatro Mundiales, quería apoyar de la mejor manera posible a los jugadores jóvenes, tanto dentro como fuera del campo, y ayudar al fútbol alemán.

Neuer, que de momento sigue en el Bayern de Múnich, club con el que tiene contrato hasta finales de junio de 2027, añadió que, “a pesar de este amargo final, no me arrepiento ni por un segundo de haber dado este paso”.

“Mi decepción es indescriptible, pero aun así siento una enorme gratitud. Gracias por vuestro apoyo a lo largo de todos estos años y durante este torneo”, concluye el campeón del mundo de 2014 con la selección alemana su mensaje a los aficionados.

Copa del mundo Alemania Neuer
Redacción D10
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