18 jun. 2026
Fútbol Internacional

Carlos Alberto Parreira está en cuidados intensivos

El exfutbolista y extécnico Carlos Alberto Parreira, campeón mundial como seleccionador de Brasil en 1994, está internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Río de Janeiro y respirando con la ayuda de aparatos tras haber sido ingresado por una inflamación pulmonar.

Junio 18, 2026 12:01 p. m. • 
Por Redacción D10
South Africa head coach Parreira gestures during their international friendly soccer match against Bulgaria at Orlando stadium in Soweto

Carlos Alberto Parreira, histórico del fútbol mundial.

SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Pese a estar entubado, su estado de salud es “estable”, según el boletín médico divulgado por el Hospital Samaritano Barra.

La nota aclaró que aún no hay previsión de cuánto tiempo permanecerá en la unidad de cuidados intensivos el exseleccionador de Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Sudáfrica.

La hospitalización de Parreira, de 83 años, trascendió el miércoles, pero el centro médico tan solo informó que el extécnico se encontraba ingresado sin dar ningún detalle del motivo ni de su estado de salud para atender el interés de “privacidad y confidencialidad” de su familia.

Los primeros detalles de su estado de salud los ofreció públicamente el excentrocampista Zinho, que fue pupilo de Parreira en la selección que se consagró campeona mundial en Estados Unidos en 1994, y que dijo haber conversado con familiares de su “amigo”, al que considera como un “padre”.

“Su situación no es de las mejores. Conversé con su hija y me dijo que tuvo complicaciones en parte del pulmón y que está conectado a un respirador. Está estable, pero entubado”, afirmó Zinho en declaraciones a la prensa en Nueva Jersey, donde cubre el Mundial 2026 como comentarista de un canal de televisión.

Parreira fue diagnosticado en 2023 con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático, y pese a que sus médicos dijeron haber eliminado la enfermedad en 2025, actualmente se somete a un nuevo tratamiento oncológico por la reaparición de la misma.

Además de haber ganado el título mundial en 1994, Parreira también obtuvo el de la Copa América de 2004 y el de la Copa de las Confederaciones en 2005 como seleccionador brasileño.

Antes de comandar la Canarinha en los mundiales de 1994 y 2006 fue el coordinador técnico de la selección que obtuvo el tercer título mundial para Brasil en México 1970 como auxiliar del ya fallecido Mario Lobo Zagallo.

En 2013 regresó a la selección nuevamente como coordinador técnico del equipo que obtuvo el título de la Copa Confederaciones ese año.

Según las estadísticas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Parreira dirigió la Canarinha en 177 partidos, en los que obtuvo 64 victorias, 39 empates y solo 14 derrotas.

El año pasado, en una inusual aparición pública, participó en un vídeo en el que varios exfutbolistas de Brasil dieron la bienvenida al italiano Carlo Ancelotti como entrenador de la Canarinha.

El técnico brasileño que más selecciones extranjeras ha dirigido también cuenta entre sus títulos con los de la Copa de Asia de 1980 con Kuwait y la de 1988 con Arabia Saudí; el Campeonato Brasileño de tercera división de 1984 con el Fluminense; la Copa de Brasil de 2002 con el Corinthians y el Campeonato Turco de 1996 con el Fenerbahçe.

Fútbol Internacional Brasil
Redacción D10
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