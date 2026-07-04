04 jul. 2026
Fútbol Internacional

River Plate ficha al delantero colombiano Rafael Borré

River Plate anunció este sábado el fichaje del delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029.

Julio 04, 2026 03:06 p. m. • 
Por Redacción D10
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Rafael Santos Borré regresa para jugar en River Plate.

River Plate anunció este sábado el fichaje del delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y afrontará su segunda etapa en el club argentino, donde fue una de las figuras del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 2018.

“Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", informó el club en un comunicado oficial.

El club argentino pagó 2,5 millones de dólares al Internacional de la ciudad brasileña de Porto Alegre.

Antes de oficializarse su incorporación, el colombiano explicó que el entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet, con quien coincidió en el club brasileño, fue determinante para aceptar el regreso.

“Estamos armando un gran equipo y tengo mucha ilusión. El Chacho es un entrenador muy competitivo. Eso fue importante para tomar la decisión de venir”, declaró a la prensa Borré tras superar la revisión médica.

También destacó la evolución de su carrera desde su primera experiencia en River: “Vuelve un futbolista con muchísima más experiencia y personalidad dentro del campo. Con una visión diferente del juego, de los espacios. Cuando me fui era muy chico. Vengo un poco más completo”.

El atacante, de 30 años, regresa al conjunto millonario procedente del Internacional de Porto Alegre, después de un primer ciclo entre 2017 y 2021 en el que disputó 149 partidos, marcó 55 goles y ganó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2018, la Recopa Sudamericana de 2019 y las Copas y Supercopas Argentinas de 2017 y 2019.

El delantero dejó River a mediados de 2021 en condición de libre, luego de que el club no pudiera adquirir el porcentaje de su pase que todavía pertenecía al Atlético de Madrid.

Tras su salida, Borré pasó por el Eintracht Fráncfort alemán, con el que conquistó la Liga Europa, además del Werder Bremen y el Internacional brasileño.

Borré es el quinto refuerzo del equipo dirigido por Coudet para la segunda mitad de la temporada, después de las incorporaciones del defensor campeón del mundo Nicolás Otamendi, el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, el lateral Giovanni González y el delantero Lucas Beltrán.

El anuncio se produjo mientras River completa su concentración de pretemporada en la localidad española de Algorfa, en Alicante, donde disputó un amistoso ante Flamengo (2-2) y preparó el inicio del segundo semestre.

El conjunto argentino afrontará como principales objetivos la Copa Sudamericana, en la que disputará los octavos de final, además del Torneo Clausura y la Copa Argentina. EFE

River Plate Fútbol Argentino Rafael Santos Borré
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