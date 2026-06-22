Hakimi se entrena con normalidad tras su procesamiento por violación en Francia

Todo el grupo se entrenó bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi en las instalaciones del colegio privado The Pingry School, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos), dos días después de lograr su primera victoria en el Grupo C del Mundial 2026 ante Escocia (0-1).

En los quince minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación, los jugadores realizaron rondos y ejercicios de activación. Hakimi fue uno más durante la sesión, pese a su delicada situación judicial.

El viernes, horas antes del partido contra Escocia, el exjugador de Borussia Dortmund, Inter de Milán y Real Madrid supo que, tras el rechazo a un recurso de su defensa, será juzgado en Francia como presunto autor de una violación, tras la denuncia de una joven en febrero de 2023.

El jugador, nacido en Madrid hace 27 años, fue acusado de violación por una joven que acudió a su domicilio en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, después de que ambos intercambiaran mensajes en las redes sociales durante más de un mes.

Según la denuncia, el futbolista besó a la mujer en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Fuentes de la selección marroquí indicaron a EFE que Hakimi está “bien” y “concentrado” en la Copa del Mundo.

Marruecos, la gran revelación en Catar 2022, empató con Brasil en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026 (1-1) y se impuso a Escocia en la segunda fecha (0-1).

El miércoles se jugará el liderato del grupo ante una eliminada Haití en la ciudad de Atlanta.