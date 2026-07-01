01 jul. 2026
Fútbol Internacional

Beccacece anuncia su salida de Ecuador

El seleccionador de fútbol de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó este miércoles tras la derrota contra México (2-0) y posterior eliminación del Mundial 2026 que, “al no cumplir” con lo prometido, no continuará como técnico de la Tri.

Julio 01, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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Sebastián Beccacece deja el cargo de entrenador de Ecuador.

Foto: AFP

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”, declaró Beccacece en la rueda de prensa posterior al partido.

También admitió que cuando inició su andadura en la selección “no había un camino marcado” y que mejoraron “lo que se hizo en el pasado Mundial”.

“Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos”, apuntó el argentino tras la derrota que puso fin al sueño mundialista de los ecuatorianos, que llegaron a dieciseisavos tras una victoria histórica contra Alemania.

Sin embargo, el argentino también destacó que le “hubiese encantado” seguir y remarcó la creación de un vestuario con una “hermandad extraordinaria” y agradeció la “entrega”, “respeto” y “compromiso” de ese “grupo de guerreros”.

El entrenador, al término del encuentro contra México, ya manifestó su “agradecimiento a los jugadores y al país” e incidió en que no tenía “reproches”.

Beccacece Ecuador Copa del mundo
Redacción D10
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