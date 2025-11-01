01 nov. 2025

Nacional vs. Sportivo Trinidense: Paso a Paso

La fecha 19 del torneo Clausura continúa este sábado en el Arsenio Erico. Seguí el paso a paso en D10.

Noviembre 01, 2025 05:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional vs. Trinidense_62553413.jpg

El duelo se disputará en el Arsenio Erico.

Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner aplasta a un mermado Zverev y pasa a la final de París
El italiano Jannik Sinner doblegó al alemán Alexander Zverev, defensor del título, físicamente mermado, 6-0 y 6-1, en poco más de una hora, y se jugará el título contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.
Noviembre 01, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
united.jpg
Fútbol Internacional
El Manchester United se deja dos puntos ante el Nottingham
El Manchester United tropezó este sábado ante el Nottingham Forest, equipo que está en descenso.
Noviembre 01, 2025 02:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Fútbol Internacional
Doblete de Diego Gómez en seis minutos
El paraguayo Diego Gómez anotó dos goles en seis minutos en la victoria del Brighton frente al Leeds United, por la 10ª jornada de la Premier League.
Noviembre 01, 2025 01:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Alberto Acosta
Fútbol Paraguayo
Juan Alberto Acosta pide atención con el arbitraje
El expresidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, pidió que el domingo la gente aurinegra esté atenta con relación al arbitraje.
Noviembre 01, 2025 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Libertad
Fútbol Paraguayo
Libertad y Olimpia, por lavarse el rostro
Libertad y Olimpia, dos equipos en baja, se enfrentan esta noche en Tuyucuá, por la 19ª fecha del Torneo Clausura.
Noviembre 01, 2025 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional Sportivo Trinidense
Fútbol Paraguayo
Nacional busca sumar ante Trinidense para asegurar la Sudamericana
Nacional y Sportivo Trinidense se medirán esta tarde desde las 17:30 en el estadio Arsenio Erico, en continuidad de la fecha 19 del Clausura.
Noviembre 01, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
