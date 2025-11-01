Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
01 nov. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Nacional vs. Sportivo Trinidense: Paso a Paso
La fecha 19 del torneo Clausura continúa este sábado en el Arsenio Erico. Seguí el paso a paso en D10.
Noviembre 01, 2025 05:00 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
El duelo se disputará en el Arsenio Erico.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Tenis
Sinner aplasta a un mermado Zverev y pasa a la final de París
El italiano Jannik Sinner doblegó al alemán Alexander Zverev, defensor del título, físicamente mermado, 6-0 y 6-1, en poco más de una hora, y se jugará el título contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.
Noviembre 01, 2025 02:55 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Internacional
El Manchester United se deja dos puntos ante el Nottingham
El Manchester United tropezó este sábado ante el Nottingham Forest, equipo que está en descenso.
Noviembre 01, 2025 02:44 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Internacional
Doblete de Diego Gómez en seis minutos
El paraguayo Diego Gómez anotó dos goles en seis minutos en la victoria del Brighton frente al Leeds United, por la 10ª jornada de la Premier League.
Noviembre 01, 2025 01:55 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Juan Alberto Acosta pide atención con el arbitraje
El expresidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, pidió que el domingo la gente aurinegra esté atenta con relación al arbitraje.
Noviembre 01, 2025 01:23 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Libertad y Olimpia, por lavarse el rostro
Libertad y Olimpia, dos equipos en baja, se enfrentan esta noche en Tuyucuá, por la 19ª fecha del Torneo Clausura.
Noviembre 01, 2025 12:38 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Nacional busca sumar ante Trinidense para asegurar la Sudamericana
Nacional y Sportivo Trinidense se medirán esta tarde desde las 17:30 en el estadio Arsenio Erico, en continuidad de la fecha 19 del Clausura.
Noviembre 01, 2025 12:21 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más