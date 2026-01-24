Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
24 ene. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Nacional y Sportivo San Lorenzo hacen su estreno en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Arsenio Erico.
Enero 24, 2026 05:13 p. m.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Nacional
Sportivo San Lorenzo
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
El 2 de Mayo y el Sportivo Luqueño debutan en el Torneo Apertura 2026 en el estadio Río Parapití.
Enero 23, 2026 03:44 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Recoleta vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Con el Recoleta vs. Sportivo Trinidense se abre el Torneo Apertura 2026. El duelo es en el estadio Ricardo Gregor.
Enero 23, 2026 03:25 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
2 de Mayo y Luqueño se verán las caras en la Terraza
2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sportivo Luqueño tendrán su estreno en el torneo Apertura 2026 en el estadio Río Parapití.
Enero 23, 2026 09:19 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Recoleta y Trinidense abren el telón del Apertura
Recoleta y Sportivo Trinidense dan el puntapié inicial al torneo Apertura 2026 en el estadio Ricardo Gregor.
Enero 23, 2026 09:04 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Árbitros de APF combinan pretemporada con tecnología
Los árbitros pasan del campo al simulador VAR, donde se plantean situaciones reales de juego que tienen que ser resueltas por los jueces.
Enero 19, 2026 06:33 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Trinidense se impuso con autoridad
Trinidense se afianza en el Clausura, venció 1-0 a Ameliano y se ubica tercero.
Septiembre 08, 2025 10:53 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más