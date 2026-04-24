24 abr. 2026
Torneo Apertura

Nacional remonta para sumar de a tres

Nacional logró los tres puntos ante Recoleta al ganarle por 2-1, por la 18ª fecha del Torneo Apertura. La Academia comenzó perdiendo, remontó con goles de Roque Santa Cruz e Ignacio Bailone y cortó una racha de cuatro juegos sin victorias.

Abril 24, 2026 07:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional Recoleta

La Academia dejó los tres puntos en casa.

Foto: Gentileza - APF

La 18ª fecha se puso en marcha con el duelo que Nacional sostuvo con Recoleta. El local llegó con la intención de celebrar los tres puntos que le fueron esquivos en las cuatro jornadas previas que forzó la salida de su entrenador Felipe Giménez, mientras que la visita quiso hilar otro triunfo para escalar en la clasificación.

Nacional buscó imponer su juego desde la posesión del balón, adelantó sus líneas y Recoleta aprovechó muy rápido esta situación. Junior Noguera ganó las espaldas de la defensa alba y envió un centro que provocó la falta de Sebastián Vargas sobre Juan Falcón dentro del área que significó un penal.

Si bien el árbitro Álvaro Giménez no vio la acción, tras el VAR pitó la pena máxima. Allan Wlk se encargó de la ejecución y a los 9’ abrió el marcador a favor del Canario. La Academia mostró signos de reacción: el portero Nelson Ferreira impidió que un cabezazo de Hugo Iván Valdez nivelara el tanteador a los 31’.

Antes del cierre del primer tiempo, Alexander Franco vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con 10 hombres. Para el complemento, el entrenador Víctor Bernay movió sus piezas y metió varios cambios ofensivos.

Nacional encontró el empate muy rápido en la segunda mitad. A los 49’, Fabrizio Jara envió un centro que Roque Santa Cruz conectó de cabeza sin saltar para el 1-1 del cotejo. El cuadro dueño de casa creció con el empate y fue a buscar el gol del triunfo.

El portero Nelson Ferreira se convirtió en la figura de los suyos ya que fue exigido en varias ocasiones, principalmente por Hugo Iván Valdez. Además le tapó un potente remate a Sebastián Vargas a los 69’.

Pero Nacional no se rindió, siguió intentando y a los 85’, Ignacio Bailone puso las cifras definitivas para cortar la racha sin triunfos y celebrar la primera victoria en la era de Víctor Bernay. Por el otro lado, con este golpe Recoleta recibirá al Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana.

Torneo Apertura Nacional Recoleta
Redacción D10
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