25 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Este jueves, además del partido de la Selección Paraguaya, se desarrollarán cinco encuentros más. Conocé la hora y en qué canal ver en vivo los partidos de hoy jueves 25 de junio.

Junio 25, 2026 10:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Turquía vs Paraguay

La Selección Paraguaya jugará a las 23:00.

Foto: AFP

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 está entrando en zona de definición y este jueves se desarrollarán seis encuentros para cerrar el Grupo D, E y F. La jornada arrancará a partir de las 17:00.

La Selección Paraguaya se medirá con Australia en el último combo de encuentros marcados para las 23:00, pero a partir de las 19:00 podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM la gran previa que se está preparando con todo el equipo. Arturo Máximo Rubín, enviado especial, relatará el encuentro clave con los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

Jueves 25 de junio

17:00: Ecuador vs. Alemania

17:00: Curazao vs. Costa de Marfil

20:00: Túnez vs. Países Bajos

20:00: Japón vs. Suecia

23:00: Paraguay vs. Australia

23:00: Turquía vs. Estados Unidos

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

Tigo Star: Canal 26

Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16

Mundial FIFA 2026 Paraguay Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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