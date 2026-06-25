Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 está entrando en zona de definición y este jueves se desarrollarán seis encuentros para cerrar el Grupo D, E y F. La jornada arrancará a partir de las 17:00.
La Selección Paraguaya se medirá con Australia en el último combo de encuentros marcados para las 23:00, pero a partir de las 19:00 podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM la gran previa que se está preparando con todo el equipo. Arturo Máximo Rubín, enviado especial, relatará el encuentro clave con los comentarios de Ricardo F. Mendoza.
Jueves 25 de junio
17:00: Ecuador vs. Alemania
17:00: Curazao vs. Costa de Marfil
20:00: Túnez vs. Países Bajos
20:00: Japón vs. Suecia
23:00: Paraguay vs. Australia
23:00: Turquía vs. Estados Unidos
Guía de canales
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