Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 está entrando en zona de definición y este jueves se desarrollarán seis encuentros para cerrar el Grupo D, E y F. La jornada arrancará a partir de las 17:00.

La Selección Paraguaya se medirá con Australia en el último combo de encuentros marcados para las 23:00, pero a partir de las 19:00 podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM la gran previa que se está preparando con todo el equipo. Arturo Máximo Rubín, enviado especial, relatará el encuentro clave con los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

Jueves 25 de junio

17:00: Ecuador vs. Alemania

17:00: Curazao vs. Costa de Marfil

20:00: Túnez vs. Países Bajos

20:00: Japón vs. Suecia

23:00: Paraguay vs. Australia

23:00: Turquía vs. Estados Unidos

Guía de canales

GEN

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Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

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Trece

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Claro TV: Canal 22

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Popu TV

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Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16