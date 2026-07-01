Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 no ofrece pausa y para este miércoles se disputarán tres duelos más correspondientes a la fase de 16avos de final. Entre los duelos destaca claramente el lance que animarán la Inglaterra de Harry Kane y una de las revelaciones del torneo, el equipo de la República del Congo.
Miércoles 1 de julio
13:00: Inglaterra vs. RD Congo (GEN, El Trece, Unicanal)
17:00: Bélgica vs. Senegal (GEN, El Trece, Unicanal)
21:00: Estados Unidos vs. Bosnia (GEN, El Trece, Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27