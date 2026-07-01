01 jul. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026 tendrá este miércoles a tres nuevos clasificados. Mirá la agenda para este 1 de julio.

Julio 01, 2026 10:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026

En el estadio de la Bahía de San Francisco se cierra la jornada de este miércoles.

DEAN MOUHTAROPOULOS/Getty Images via AFP

La Copa del Mundo 2026 no ofrece pausa y para este miércoles se disputarán tres duelos más correspondientes a la fase de 16avos de final. Entre los duelos destaca claramente el lance que animarán la Inglaterra de Harry Kane y una de las revelaciones del torneo, el equipo de la República del Congo.

Miércoles 1 de julio

13:00: Inglaterra vs. RD Congo (GEN, El Trece, Unicanal)

17:00: Bélgica vs. Senegal (GEN, El Trece, Unicanal)

21:00: Estados Unidos vs. Bosnia (GEN, El Trece, Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27


Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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