Dürksen suma puntos en Miami

El piloto paraguayo Joshua Dürksen finalizó en la quinta posición en la Carrera Sprint de Miami, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de la Fórmula 2. El guaraní debió pelear mucho para sostener posiciones y el desgaste de las gomas le terminó pasando factura en la recta final.

El paraguayo partió cuarto y la largada fue muy complicada, con los de atrás tratando de ganar puestos. Dürksen no solo se defendió, sino consiguió trepar un puesto ante la mala largada de Goethe.

Luego atacó la posición de Van Hoepen en las siguientes vueltas, aunque no había muchos espacios para intentar los adelantos. En la curva 17 de la quinta vuelta logró su cometido y superó al neerlandés para ubicarse segundo, aunque no pudo sostener la posición, volviendo a ceder en la siguiente.

El paraguayo estuvo en la pelea en la parte arriba, aunque tampoco podía descuidarse ya que su posición en el podio se veía amenazada por el argentino Nicolás Varrone. En la vuelta 14 Dürksen debió extremar recursos para defender su puesto y salió airoso.

La carrera no ofrecía facilidades al paraguayo que en la vuelta 18 debió soportar el ataque de Alex Dunne, pero volvió a mostrar muñeca, sosteniendo la posición que lo subía en el podio de Miami. Sin embargo, Dunne completó su obra y antes de la vuelta 20 superó al paraguayo, mientras que en el penúltimo giro el argentino se quedó con el cuarto lugar.

En una carrera ganada por Tsolov, Dürksen quedó quinto y con eso suma para la clasificación de pilotos. El paraguayo se lleva 4 unidades y con eso alcanza de momento la cuarta posición de la temporada con 15 puntos. La carrera principal de Miami será este domingo desde las 13.30 de nuestro país.