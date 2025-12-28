28 dic. 2025
Milan sigue como líder en Italia

El Milan, que solo opta ya en esta campaña a levantar el título del ‘Scudetto’, atropelló este domingo al Hellas Verona (3-0) para seguir como líder de la Serie A, al menos hasta que juegue el Inter.

Christopher Nkunku celebra un gol del Milan.

Foto: PIERO CRUCIATTI/AFP

El Milan, que solo opta ya en esta campaña a levantar el título del ‘Scudetto’, atropelló este domingo al Hellas Verona (3-0) para advertir al resto de sus contrincantes en la parte noble de la tabla, situándose como líder de la Serie A y a la espera de una derrota del Inter que le permita dormir en lo más alto.

Algo dolido por la eliminación de la Supercopa de Italia, donde certificó su segunda caída de la campaña después de la Copa Italia, el Milan supo resarcirse con un festín navideño en forma de goles que amansó San Siro. Son ya 4 meses sin perder los del combinado ‘rossonero’, derrotado solo en la primera jornada por el recién ascendido Cremonese.

Solo esa derrota en Serie A permite al Milan al menos mantener el sueño del ‘Scudetto’. No juega entre semana. Ni Copa ni competición europea. Está centrado en la liga y el gran objetivo es levantar un título tras una temporada pasada para el olvido. Por eso Allegri se enfadó tantísimo en los minutos finales pese a tener el partido resuelto. Quería que su equipo hiciera todo bien hasta el último suspiro, sin relajaciones.

No tuvo problema en realidad ante el empequeñecido Verona, derrotado en un intervalo de apenas 7 minutos. Porque los goles que encajó fueron en el último segundo del primer acto, en el 48 y en el 53. Un vendaval con dos protagonistas: Pulisic y Nkunku. El estadounidense y el francés, sin Leao de por medio y a la espera de la incorporación definitiva de Niclas Fullkrug en el mercado inverna, son las dos mejores bazas del ataque. Hacen exactamente lo que necesita un equipo de Allegri, aprovechar las ocasiones. Santiago Giménez, cuando jugó, no lo hizo, y está ya relegado a un segundo o tercer plano.

Pulisic, apodado ‘Capitán América’ en Milán, volvió a aparecer. Es ya algo habitual. Siempre está. Octavo gol en Serie A, décimo en lo que va de temporada. Agazapado en el segundo palo, pareció esperar tranquilamente un balón que llegó en un saque de esquina. Sacó el incombustible Modric, peinó Rabiot y finiquitó Pulisic.

Derrumbó ese tanto el muro veronés. Justo antes del descanso. Y ya no pudo reconstruirlo. El Milan no le dio tiempo. En el 48, Nkunku convirtió el penalti que él mismo provocó. Una ingenuidad de Nelsson, que le agarró cuando estaba de espaldas.

Y apenas 5 minutos después, el definitivo. Se animó Modric dese la frontal. Su disparo quedó muerto en la línea de gol tras la mano de Montipo y el toque con el palo. Apareción Nkunku para firmar su primer doblete en suelo italiano. El Milan, ya centrado en el ‘Scudetto’, es virtualmente primero. Tiene un partido más que el Inter, que tiene que jugar ante el Atalanta. Y dos más que el Nápoles. Pero la presión de estar por encima en la tabla puede pasar factura al resto.

-- Ficha técnica:

. 3 - Milan: Maignan; Tomori (Odogu, m.86), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Athekame, m.76), Loftus-Cheek (Fofana, m.71), Modric (Jashari, m.71), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku y Pulisic (Ricci, m.76).

. 0 - Hellas Verona: Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (Serdar, m.75), Niasse, Al-Musrati (Harroui, m.85), Bernede, Bradaric (Valentini, m.65); Mosquera (Sarr, m.46), Giovane (Orban, m.46).

Goles: 1-0, m.45: Pulisic; 2-0, m.48: Nkunku (p); 3-0, m.53: Nkunku

Árbitro: Michael Fabbri. Mostró tarjeta amarilla a por parte del Milan; y a Al Musrati (m.43) por parte del Hellas Verona.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo séptima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). EFE

