Miguel Carrizosa: “Hicieron honor a la camiseta”

“Los muchachos entregaron todo, hicieron honor a nuestra camiseta. Se tiene que dar resultado bastante adverso para no entrar a octavos; sabíamos que el empate no nos servía lo suficiente”, comentó ayer en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Incluso, dijo que el Ciclón podría enfrentar a Bolívar con el pase en sus manos: “Si se dan los resultados lógicos deberíamos ir a La Paz ya clasificados, si que es Palmeiras hace lo que tiene que hacer”.

A continuación resaltó la actuación de la línea defensiva, que “venía sufriendo mucho”, y cuando se quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Jonatan Torres “se multiplicaron en el medio” para defender la ventaja conseguida por Juan Iturbe.

SE LUCIÓ. Por último, el directivo reveló que tuvo que convencerle al portero Alexis Martín Arias, que pretendía buscar más minutos en el Central Córdoba de su país. “Se quedó, está feliz, cada vez está atajando mejor, se va asentando. Feliz por el momento que está pasando, se lució con esa última tapada a quemarropa”, elogió.