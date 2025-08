Luis Pettengill ahora apunta a Cecilio Domínguez

Luis Pettengill habló este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM donde pidió disculpas por sus dichos hacia Ignacio Aliseda y Federico Carrizo, los goleadores en el triunfo del Ciclón por 3-2 en el superclásico ante Olimpia.

“Retiro lo dicho”, dijo el ex presidente de Cerro Porteño. Aunque también criticó al nivel de Cecilio Domínguez. “No podes errar un gol así a los 2 minutos. Tiene que poner más garra. No sé qué le pasa. En Cerro no se puede jugar con tanta displicencia”, disparó.

Rápidamente los hinchas de Cerro Porteño se ilusionaron con que la crítica de Luis Pettengill tengan efecto positivo en Cecilio Domínguez, tal como ocurrió con Ignacio Aliseda que tras las palabras del dirigente hizo 3 goles en 2 partidos.