05 sept. 2025
Eliminatorias

Miguel Almirón: “Paraguay vuelve a estar donde se merece”

Miguel Almirón, referente de la Albirroja, que padeció muchas tristezas en procesos anteriores, celebra la clasificación del equipo nacional al Mundial 2026. “Paraguay vuelve a estar donde se merece”, tiró el 10.

Septiembre 05, 2025 03:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Almirón, volante de la Selección Paraguaya de Fútbol.

Miguel Almirón, mediocampista de la Selección Paraguaya de Fútbol y del Atlanta United de EE.UU, celebró la clasificación del equipo nacional al Mundial 2026, tras 16 años de espera.

“El tiempo de Dios es perfecto🙌🏼 “A golpe constante de martillo hasta el hierro se quebranta”, comenzó la publicación del 10 albirrojo en sus diferentes cuentas de redes sociales.

“Feliz de lograr juntos el objetivo, con fe, paciencia y perseverancia, Paraguay vuelve a estar donde se merece. Vamos por más! Siguiente parada MUNDIAL 2026! 🇵🇾 Te amo Paraguay!!”, agregó con un carrusel de fotos en la que resalta una imagen con el capitán Gustavo Gómez.

La selección de Paraguay se clasificó este jueves al Mundial de 2026 tras empatar 0-0 conEcuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco, un logro cuyo antecedente más reciente era el de 2010 en Sudáfrica.

Un empate fue suficiente para que el plantel del argentino Gustavo Alfaro completara los 25 puntos necesarios para que la Albirroja, sexta de la clasificación, retorne a un Mundial tras las ausencias de los torneos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Eliminatorias Sudamericanas Miguel Almirón Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
COLOMBIA
Eliminatorias
Colombia golea a Bolivia y se clasifica a su séptimo mundial
Colombia clasificó este jueves a su séptimo mundial al golear este jueves por 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 04, 2025 11:19 p. m.
 · 
Redacción D10
uruguay
Eliminatorias
Uruguay sella su boleto al Mundial y Perú se queda afuera
La selección de Uruguay selló este jueves el boleto al Mundial de 2026 tras vencer por 3-0 a Perú, que con ese resultado quedó eliminado del certamen.
Septiembre 04, 2025 11:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias Copa Mundial 2026: Argentina - Venezuela
Eliminatorias
Lágrimas y goles: la despedida soñada de Messi en Buenos Aires
Lionel Messi vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la Selección Argentina, que superó a Venezuela por 3-0 en una noche que conmovió hasta las lágrimas al astro.
Septiembre 04, 2025 11:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias
Gustavo Alfaro y la transformación de la Albirroja
Desde su llegada a la selección paraguaya en agosto de 2024, el entrenador argentino Gustavo Alfaro orquestó una notable transformación, la que ahora se corona con una clasificación al Mundial 2026.
Septiembre 04, 2025 10:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias
Todas las clasificaciones de la Albirroja a los Mundiales
Paraguay disputará su noveno Mundial de fútbol de los cuales siete fueron tras sortear las Eliminatorias de la Conmebol.
Septiembre 04, 2025 10:28 p. m.
 · 
Guillermo Areco
Eliminatorias
Ecuador tiene equipo confirmado
La Selección Ecuatoriana de Fútbol dirigida por el argentino Daniel Beccacece definió su equipo titular para enfrentar a una motivada Albirroja en el Defensores del Chaco.
Septiembre 04, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
