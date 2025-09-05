Miguel Almirón: “Paraguay vuelve a estar donde se merece”

Miguel Almirón, mediocampista de la Selección Paraguaya de Fútbol y del Atlanta United de EE.UU, celebró la clasificación del equipo nacional al Mundial 2026, tras 16 años de espera.

“El tiempo de Dios es perfecto🙌🏼 “A golpe constante de martillo hasta el hierro se quebranta”, comenzó la publicación del 10 albirrojo en sus diferentes cuentas de redes sociales.

“Feliz de lograr juntos el objetivo, con fe, paciencia y perseverancia, Paraguay vuelve a estar donde se merece. Vamos por más! Siguiente parada MUNDIAL 2026! 🇵🇾 Te amo Paraguay!!”, agregó con un carrusel de fotos en la que resalta una imagen con el capitán Gustavo Gómez.

La selección de Paraguay se clasificó este jueves al Mundial de 2026 tras empatar 0-0 conEcuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco, un logro cuyo antecedente más reciente era el de 2010 en Sudáfrica.

Un empate fue suficiente para que el plantel del argentino Gustavo Alfaro completara los 25 puntos necesarios para que la Albirroja, sexta de la clasificación, retorne a un Mundial tras las ausencias de los torneos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.