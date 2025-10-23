23 oct. 2025
Fútbol Internacional

Messi: “Seguir acá, además de ser un sueño, es una realidad hermosa”

Lionel Messi aseguró, tras renovar su contrato con el Inter Miami hasta 2028, que seguir en el club de Florida “además de ser un sueño, es una realidad hermosa”.

Octubre 23, 2025 03:08 p. m.
leeeo.jfif

Messi renovó contrato hasta el 2028 con el Inter Miami.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”, dijo Messi en declaraciones facilitadas por el club.

El astro argentino, de 38 años, seguirá en el Inter Miami y jugará en el nuevo estadio, el Freedom Park, cuyas obras terminarán en 2026.

“Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”, añadió Messi desde el sitio donde se desarrolla el nuevo estadio.

Messi es el jugador más condecorado de siempre, con un total de 46 trofeos.

Lionel Messi Inter Miami Argentina
Más contenido de esta sección
651a4c8c8a56a02a243d9d1a9cb0d1a23d10755b.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal aplasta al Atlético de Madrid en el Emirates
El Atlético de Madrid se negó a ducharse con agua fría este lunes, pero se llevó un balde de agua congelada este martes, tras sufrir una goleada de 4-0 en el Emirates.
Octubre 21, 2025 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Union SG vs Inter Milan
Fútbol Internacional
Lautaro prolonga la solidez del Inter
El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez.
Octubre 21, 2025 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
El Manchester City impone su pegada ante las dudas del Villarreal
El Manchester City logró este martes una cómoda victoria en su visita al Villarreal (0-2) tras un encuentro gobernado con relativa comodidad por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas.
Octubre 21, 2025 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - FC Copenhagen vs Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
El Dortmund firma una goleada exagerada en Copenhague
El Borussia Dortmund se llevó un triunfo demasiado abultado de Copenhague (2-4), en un ejercicio de efectividad y con dos goles de Nmecha, que le mantiene en la zona alta de la Liga de Campeones.
Octubre 21, 2025 06:08 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-BOLIVIA-HIGH-PERFORMANCE-CENTER
Fútbol Internacional
Infantino promete “traer un mundial” a Bolivia durante su visita a La Paz
El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se comprometió este lunes en La Paz a “traer un mundial” de alguna categoría a Bolivia, al participar en un evento por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Octubre 21, 2025 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Vincent Kompany
Fútbol Internacional
Bayern Múnich amplía el contrato de Vincent Kompany
El Bayern Múnich, el club más laureado del fútbol alemán, amplió este martes el contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, hasta 2029, informó la entidad muniquesa.
Octubre 21, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más