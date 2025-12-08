08 dic. 2025
Fútbol Internacional

Estudiantes gana el clásico Platense y luchará por el título con Racing

Estudiantes de La Plata, con Santiago Arzamendia, de excelente partido, se clasificó este para la final del Torneo Clausura, en la que espera Racing, tras derrotar este lunes por 0-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Diciembre 08, 2025 08:38 p. m. • 
Por Redacción D10
santiaog arzamendia.jpg

Santiago Arzamendia jugará la final con Estudiantes.

Foto: Gentileza

Un gol de Tiago Palacios en el minuto 62 bastó a El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, para derrotar a El Lobo, de Fernando Zaniratto.

Estudiantes y Racing se enfrentarán el próximo sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Racing, la Academia, logró el domingo su clasificación tras vencer en La Bombonera por 0-1 a Boca Juniors con gol de Adrián ‘Maravilla’ Martinez en el minuto 75.

Racing Club ha tenido en 2025 una temporada satisfactoria que incluyó la conquista del título de la Recopa Sudamericana y la llegada hasta las semifinales de la Copa Libertadores.

Boca, por contra, cerró la temporada sin títulos en un año sin competencia internacional, ya que en febrero quedó eliminado en la segunda etapa de la repesca de la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás a Platense, ganador del Torneo Apertura, para coronar el vencedor del Trofeo de Campeones. EFE

Fútbol Internacional Racing Estudiantes de La Plata
Redacción D10
Más contenido de esta sección
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Arzamendia y Aguiar se cruzan en Argentina
Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en una Semifinal histórica del Torneo Clausura 2025, paralizando la ciudad y el fútbol argentino.
Diciembre 08, 2025 09:01 a. m.
 · 
Redacción D10
G7mn7SgWIAAEtJV.jpeg
Fútbol Internacional
El Santos de Neymar se libra del descenso
El Santos, liderado por Neymar, evitó este domingo el descenso a segunda división tras imponerse por un contundente 3-0 al Cruzeiro en la última jornada del Campeonato Brasileño.
Diciembre 08, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
G7nj356WYAAIB71.jpeg
Fútbol Internacional
Racing da el golpe a Boca y se clasifica a la final
Racing Club dio el golpe este domingo en La Bombonera y se clasificó a la final del torneo Clausura del fútbol argentino al vencer por 0-1 al favorito Boca Juniors.
Diciembre 08, 2025 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
K.jpeg
Fútbol Internacional
Pepe Cardozo hace historia en Costa Rica
El Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo dio la sorpresa este domingo y se metió en las semifinales del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, fase en la que se enfrentará al Alajuelense, mientras que la otra llave la jugarán el Saprissa y el Cartaginés.
Diciembre 08, 2025 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Bournemouth Chelsea
Fútbol Internacional
El Chelsea tropieza ante el Bournemouth
El Chelsea sumó su tercer tropiezo consecutivo en Premier League, esta vez tras empatar ante el Bournemouth de Iraola, en un encuentro en el que los de Enzo Maresca no consiguieron materializar las oportunidades que tuvieron, sobre todo en la segunda mitad.
Diciembre 06, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete Manchester City
Fútbol Internacional
Con Alderete, el Sunderland cae ante el City
Los centrales del Manchester City Rúben Dias y Josko Gvardiol salieron al rescate de su equipo para aprovechar el pinchazo del Arsenal contra el Aston Villa y poner a los de Pep Guardiola a dos puntos del liderato. Rayan Cherki, con un centro de rabona a la cabeza de Phil Foden, puso la guinda al encuentro.
Diciembre 06, 2025 03:30 p. m.
 · 
Redacción D10
