Melgarejo, muy molesto: “Somos una vergüenza”

El presidente del club, Héctor Melgarejo, se mostró muy molesto por la situación y en un bloque de la entrevista en Urbana al Máximo señaló que ”Somos una vergüenza. No tiene sentido que este plantel de Ameliano esté en esta situación”, expresó. Consultado por la situación del DT Humberto García, dijo: ”El DT García le dijo al vicepresidente que está con fuerza para un partido más, yo no hablé con ellos”, finalizó.

En tanto, por su parte, el estratega García en charla con FALG afirmó que la fecha 9 puede ser clave. “Ellos no me han dicho nada, pero le dije al grupo de jugadores que si perdemos otra vez voy a dar un paso al costado. Nunca en mi carrera perdí cuatro partidos seguidos como está pasando ahora”, fue el análisis de García. En la jornada 9 la V azulada medirá al 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, este sábado desde las 16:00.

