19 ago. 2025
Sportivo Ameliano

Melgarejo, muy molesto: “Somos una vergüenza”

Ameliano experimenta un momento muy complicado en el torneo Clausura 2025, lleva siete fechas sin conocer la victoria y con el agregado que de los siete juegos, seis fueron derrotas.

Agosto 19, 2025 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño y Ameliano_62581901.jpg

En acción. Elvio Vera delantero de Ameliano ante Luqueño.

El presidente del club, Héctor Melgarejo, se mostró muy molesto por la situación y en un bloque de la entrevista en Urbana al Máximo señaló que ”Somos una vergüenza. No tiene sentido que este plantel de Ameliano esté en esta situación”, expresó. Consultado por la situación del DT Humberto García, dijo: ”El DT García le dijo al vicepresidente que está con fuerza para un partido más, yo no hablé con ellos”, finalizó.

En tanto, por su parte, el estratega García en charla con FALG afirmó que la fecha 9 puede ser clave. “Ellos no me han dicho nada, pero le dije al grupo de jugadores que si perdemos otra vez voy a dar un paso al costado. Nunca en mi carrera perdí cuatro partidos seguidos como está pasando ahora”, fue el análisis de García. En la jornada 9 la V azulada medirá al 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, este sábado desde las 16:00.

Sportivo Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
