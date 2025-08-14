14 ago. 2025
Sportivo Ameliano

Melgarejo, con fuertes críticas a jugadores

Agosto 14, 2025 09:20 a. m. • 
Por Redacción D10
Héctor Melgarejo_40551806.jpg

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano.

En contacto con Fútbol a lo Grande, el presidente de Ameliano realizó fuertes declaraciones contra sus jugadores, a raíz de la mala racha de seis partidos sin poder ganar (5 derrotas y un empate).

“En 20 minutos recibimos tres goles en el último juego (Gral. Caballero), hoy hablamos con los jugadores y no puede ser que en dos meses se olviden de cómo jugar”, señaló Melgarejo. En el último juego, la V azulada estaba ganando 2-0 en Mallorquín. Sin embargo finalizó 3-2 en contra. Por la fecha 8, se medirá ante Luqueño, de local.

Sportivo Ameliano Héctor Melgarejo Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GvcDTHWWoAAMQQG.jpeg
Sportivo Ameliano
La V Azulada se prepara para jugar en césped sintético
Sportivo Ameliano, que viene de caer por la mínima ante Cerro Porteño en Villeta, se prepara para lo que será el duelo del lunes desde las 18:30 ante Deportivo Recoleta por la fecha 3 del campeonato Clausura 2025 en el estadio Ricardo Gregor, que tiene césped sintético.
Julio 18, 2025 08:58 a. m.
 · 
Redacción D10
sa.png
Sportivo Ameliano
Ameliano analiza mandar una nota de queja a la APF
VIDEO. Sportivo Ameliano lamentó la falta de paridad de criterio por parte del arbitraje y analiza mandar una nota a la APF.
Julio 14, 2025 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Estadio Ameliano Villeta_61216649.png
Sportivo Ameliano
Ameliano-Cerro: A estadio lleno
Héctor Melgarejo expresó su felicidad ante la extraordinaria respuesta del público para el duelo ante el Ciclón.
Julio 11, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Fortaleza del Pikysyry_60871416.jpg
Sportivo Ameliano
Ameliano fija precio de entradas para recibir a Cerro Porteño
Sportivo Ameliano fijó precio de entradas para recibir a Cerro Porteño en el estadio Fortaleza de Pykysyry de la ciudad de Villeta.
Julio 08, 2025 06:58 p. m.
 · 
Redacción D10
GuEvKpwWQAEQwBp.jpeg
Sportivo Ameliano
García está confiado en lograr los objetivos
Humberto García, entrenador de Sportivo Ameliano, apuntó que existe un buen ambiente en la V Azulada y se mostró confiado en lograr los objetivos propuestos para el segundo semestre de la temporada.
Julio 02, 2025 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Thomas Gutiérrez_61782164.jpg
Sportivo Ameliano
Gutiérrez deja Libertad
El zaguero decidió no quedarse a préstamo y volverá a Ameliano.
Junio 30, 2025 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más