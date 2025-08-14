Melgarejo, con fuertes críticas a jugadores

En contacto con Fútbol a lo Grande, el presidente de Ameliano realizó fuertes declaraciones contra sus jugadores, a raíz de la mala racha de seis partidos sin poder ganar (5 derrotas y un empate).

“En 20 minutos recibimos tres goles en el último juego (Gral. Caballero), hoy hablamos con los jugadores y no puede ser que en dos meses se olviden de cómo jugar”, señaló Melgarejo. En el último juego, la V azulada estaba ganando 2-0 en Mallorquín. Sin embargo finalizó 3-2 en contra. Por la fecha 8, se medirá ante Luqueño, de local.