18 jul 2026
Copa del Mundo

Mascherano: “Cualquiera hubiera firmado en 2018 todo lo que nos ha pasado después”

El exfutbolista de la selección argentina Javier Mascherano aseguró este sábado que es “inimaginable pensar en todo lo que logró Argentina después de 2018", momento en el que se retiró ‘el Jefecito’ de la selección tras el Mundial de Rusia.

Julio 18, 2026 01:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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Javier Mascherano, histórico ex jugador de la Selección Argentina.

“Creo que es inimaginable pensar más allá de todo lo que logró Argentina, pensar después de lo que nos pasó en 2018, que íbamos a vivir todo eso, creo que cualquiera lo firmaba”, expresó Mascherano durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.

“La selección argentina transmite tranquilidad y mesura. Llegaron los dos equipos que hace mucho tiempo que muestran más regularidad, esa es la realidad. Si hay dos equipos en el mundo que han mostrado regularidad en estos últimos tres o cuatro años, son estos dos”, agregó el que, hasta abril pasado, fuera entrenador del Inter Miami, donde juegan su compatriota Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez.

“Argentina más todavía. Argentina hace cinco años que tiene un nivel superlativo y creo que que es una final muy linda para el fútbol en general porque llegaron dos equipos que juegan muy bien al fútbol”, subrayó el ex centrocampista de equipos como el FC Barcelona, Liverpool o West Ham.

Mascherano, que fue subcampeón mundial en 2014 en la final que Argentina perdió ante Alemania (1-0), también destacó que “para que haya un Scaloni tuvo que haber pasado lo que pasó en 2018".

“Es el hombre clave junto a los jugadores, claramente. Para mí es la mejor selección que yo he visto en mis 42 años. A ver, en del ’86 yo tenía dos años, no la pude ver, la del ’90 recuerdo poco, pero a partir ya del ’94, que la del ‘Coco’ (Alfio) Basile jugaba muy bien hasta antes del Mundial, ganando las dos Copa América, creo que esta es una selección que es muy completa”, analizó Mascherano.

Tras haber ganado el título en el Mundial del que fue anfitrión (1978), Argentina conquistó el de 1986 y repitió final en Italia'90, pero perdió. Pero en 1994 la Albiceleste cayó eliminada en octavos de final ante Rumanía.

“Y sobre todo Scaloni por lo menos lo que yo veo es que nos hace sentir orgullosos de ser argentino”, finalizó. EFE

Javier Mascherano Argentina España
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