Nuevos récords en la natación paraguaya

En la tercera etapa del Torneo Nacional de Natación, que se disputó en el Centro Acuático Olímpico se produjeron varios récords nacionales. El Deportivo SYC se alzó con la nueva marca a nivel país en los 4x200 libre, con un tiempo de 8.41.00, en la categoría Infantil B.

Además, Bruno Heinichen del Deportivo SYC, que compitió en la categoría Juvenil B, también logró otro registro nacional en los 100 metros, estilo espalda, con un crono de 56.65. Toda la competencia está fiscalizada por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos.

El nadador Bruno Heinichen y su entrenador Walter Eisenkolb. Foto: Gentileza

Por último, Santiago Codas batió un nuevo récord nacional correspondiente a la categoría Infantil B, en los 100 metros pecho, con un tiempo de 1,07,03. Con este registro, Santiago Codas ya lleva 6 récords de lo que va en el año.