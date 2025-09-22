22 sept. 2025
Marsella agua la fiesta al PSG en los prolegómenos del Balón de Oro

Una sobresaliente actuación del guardameta argentino Gerónimo Rulli condenó al PSG a su primera derrota este curso en el campeonato francés.

Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia dispara pero el balón de no pasa hacia el arco impedido por Rulli.

Foto: EFE

Una sobresaliente actuación del guardameta argentino Gerónimo Rulli condenó al PSG a su primera derrota este curso en el campeonato francés, al caer este lunes por 1-0 en su visita al campo de un Olympique de Marsella que aguó a los parisinos la antesala de la gala del Balón de Oro.

Más pendiente de lo que ocurría en el Teatro de Chatelet, donde su máxima estrella, Ousmane Dembelé, se jugaba el Balón de Oro, que de lo que ocurría sobre el césped del Velodromo, el conjunto parisino se vio claramente superado de inicio por un Olympique sobreexcitado.

Los locales firmaron la primera falta del partido, la primera incursión en el área rival y el primer gol, obra a los cinco minutos del central marroquí Nayef Aguerd, que ganó de cabeza la partida al brasileño Marquinhos tras una mala salida del portero Lucas Chevalier.

Un tanto que pareció destensar a los del italiano Roberto De Zerbi, que poco a poco vieron cómo el París Saint-Germain se fue adueñando de la posesión del balón.

El elemento que necesitan para brillar talentos como el portugués Vitinha o el español Fabián Ruiz, que pusieron a prueba con dos peligrosos disparos al guardameta argentino Gerónimo Rulli.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía comenzar a desequilibrarse a favor de los del español Luis Enrique, el Marsella volvió a meter el miedo en el cuerpo a los vigentes campeones de Europa con un remate a los veinticinco minutos del argelino Amine Gouiri que se estrelló en el larguero.

No fue el único susto para el París Saint-Germain, que tres minutos más tarde, en el 28, vio cómo el colegiado anulaba un tanto del brasileño Emerson por fuera de juego de Benjamin Pavard a la hora de asistir al brasileño.

Una ocasión a la que no tardaron en responder los parisinos por medio del siempre punzante delantero Khvicha Kvaratskhelia, que vio cómo su disparo se marchó rozando un poste.

El mejor ejemplo de la peligrosidad del conjunto parisino que no necesita mostrar su mejor versión, como ocurrió en la primer parte, para generar ocasiones de gol.

Pero si el PSG puede presumir del talento de estrellas como el atacante georgiano, el Olympique de Marsella demostró que cuenta con un auténtico seguro de vida bajo los palos en Gerónimo Rulli.

El internacional albiceleste, exjugador, entre otros, de la Real Sociedad y el Villarreal, evitó a los 59 minutos el gol del empate de los parisinos con una sensacional parada a lanzamiento del marroquí Achraf Hakimi.

No fue la última intervención de Rulli, que a falta de dieciocho minutos para la conclusión del tiempo reglamentario volvió a detener otro remate lejano del portugués Vitinha.

Un duelo que volvió a repetirse a los 87 minutos en una acción en la que el centrocampista luso vio cómo el globo con el que intentó superar al cancerbero del Marsella se marchó por encima del larguero.

Fue el resumen del encuentro de los parisinos, que pese a no dejar de intentarlo durante toda la segunda mitad se estrellaron una y otra vez con un magnífico Rulli, que con sus intervenciones condenó al París Saint-Germain a perder su condición de invicto y el liderato de la Liga Francesa, que recae en el Mónaco.

- Ficha técnica:

1 - Olympique de Marsella: Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah (Murillo, m.78), O’Riley, Hojbjerg, Emerson; Greenwood (Vaz, m.89), Gouiri (Nadir, m.78) y Paixao (Aubameyang, m.61)

0 - París Saint-Germain: Chevalier; Zabarnyi, Marquinhos, Pacho (Kang-in Lee, m.64); Hakimi, Zaire-Emery (Mayulu, m.73), Vitinha, Fabián Ruiz, Nuno Mendes; Kvaratskhelia y Gonçalo Ramos (Mbaye, m.89)

Gol: 1-0, m.5: Aguerd.

Árbitro: Jerome Brisard. Expulsó a los 91 minutos al entrenador del Olympique de Marsella, el italiano Roberto De Zerbi, por protestar, y mostró tarjeta amarilla a Pavard, Weah y Hojbjerg, del Olympique.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga francesa disputado en el estadio Orange Velodrome de Marsella. EFE

