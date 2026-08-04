Fuerte palo de Rodríguez para la Divisional: “Nos fusilaron”

Daniel Rodríguez, presidente de Sportivo Luqueño, habló este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a la situación que atraviesa la institución de la Ciudad de Luque. De un arranque auspicioso frente al Legendario, pasó a una seguidilla de derrotas frente a Sportivo Trinidense y Cerro Porteño.

El mandamás justificó la situación no desde lo futbolístico, sino más bien desde el punto de vista deportivo, en donde alegó que el Auriazul fue perjudicado por la programación de la Divisional al hacerles jugar partidos cada dos días.

“Tuvimos un arranque auspicioso ante Guaraní, pero después el hecho de jugar cada dos días nos pasó factura. Y terminamos perdiendo contra Trinidense y Cerro Porteño. Luqueño es el único club que en el arranque del Clausura jugó 3 partidos en 6 días. Es una locura lo que se hizo con Luqueño”, comenzó diciendo en la nota radial.

“No es excusa, es una realidad. Jugar contra equipos que vienen descansados 5 días, es una ventaja deportiva importante que hace mella en el físico de cualquier jugador”, agregó.

Rodríguez comentó que ante Cerro Porteño debieron cambiar a los jugadores de manera a rotar, presentando una formación que no había tenido aún la posibilidad de jugar juntos dentro de un partido.

Según el presidente, hizo los reclamos correspondientes al salir la programación de la APF, recibiendo una justificación que no comparten. “Tuvimos que remar con la programación que nos perjudica. (…) Estamos hablando de un inicio de campeonato donde prácticamente a nosotros nos fusilaron”, tiró.

El titular de Luqueño mantiene la fe tanto en el cuerpo técnico encabezado por Hernán Rodrigo López como en el plantel de jugadores y solo resta mirar para adelante, confiando en que conseguirán muchas satisfacciones en esta parte de la temporada.

ESTADIO. Con respecto a las obras de remodelación que se llevan adelante en el estadio Feliciano Cáceres, Rodríguez mencionó que se encuentran en la etapa de selección de carpetas del último llamado en donde las obras se enfocarán en los palcos, las cabinas de prensa y la fachada exterior del escenario. El directivo comentó que esperan cerrar la adjudicación este mes y comenzar con esa etapa ya en el mes de septiembre.