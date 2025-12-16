16 dic. 2025

Luis Enrique, mejor entrenador de fútbol masculino

El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este martes con el premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha.

Luis Enrique

Luis Enrique fue electo Mejor Entrenador.

Foto: Gentileza - FIFA

Luis Enrique, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña.

El exseleccionador español, que superó al alemán Hansi Flick y al neerlandés Arne Slot, técnicos del Barcelona y el Liverpool, respectivamente, dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.

Luis Enrique no pudo acudir a la gala al estar preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles ante el Flamengo brasileño, por lo que recogió el premio su ayudante Rafel Pol.

