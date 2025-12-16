Luis Enrique, mejor entrenador de fútbol masculino

Luis Enrique, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña.

El exseleccionador español, que superó al alemán Hansi Flick y al neerlandés Arne Slot, técnicos del Barcelona y el Liverpool, respectivamente, dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Luis Enrique no pudo acudir a la gala al estar preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles ante el Flamengo brasileño, por lo que recogió el premio su ayudante Rafel Pol.