20 mar. 2026
Fútbol Internacional

Luis Díaz y Luis Suárez liderarán a Colombia en los amistosos contra Croacia y Francia

Los delanteros Luis Díaz, del Bayern de Múnich, y Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, liderarán a la selección colombiana en los amistosos de este mes ante Croacia y Francia, que se jugarán en Estados Unidos como parte de la preparación para el Mundial de 2026.

Marzo 20, 2026 07:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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Peligroso. Díaz, de los más desequilibrantes.

MAURIPH

Los atacantes encabezan la convocatoria de 26 jugadores que tiene como principal novedad la reaparición del lateral Juan David Cabal, del Juventus italiano, quien no era convocado desde octubre de 2024 por la ruptura un mes después del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que lo sacó de las canchas por un año.

También aparecen en el listado otros de los jugadores que el argentino Néstor Lorenzo suele llamar, como el creativo James Rodríguez, del Minnesota; el volante Jhon Arias, del Palmeiras; el central Davinson Sánchez, del Galatasaray, y el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace.

Entre tanto, los principales ausentes son el central Yerry Mina del Cagliari, quien está lesionado, y el centrocampista Juan Camilo Portilla del Atlhetico Paranense, y el atacante Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, que no fueron tenidos en cuenta por el seleccionador.

En su preparación para la Copa del Mundo, Colombia -que hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas de este mes- jugará el 26 de marzo contra Croacia y tres días después ante Francia.

Lista de convocados

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y David Ospina (Atlético Nacional).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace-GBR), Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Déiver Machado (Nantes-FRA), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Juan David Cabal (Juventus-ITA), Santiago Arias (Independiente-ARG) y Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR).

Centrocampistas: Gustavo Puerta (Racing de Santander-ESP), James Rodríguez (Minnesota United-USA), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Atacantes: Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Luis Díaz (Bayern de Múnich-GER), Luis Suárez (Sporting-POR) y Rafael Santos Borré (Internacional-BRA).

Fútbol Internacional Colombia Amistosos Fecha FIFA
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