27 mar. 2026
Fútbol Internacional

Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo

Miles de hinchas bolivianos pasaron del nerviosismo a la euforia en las calles del país ante pantallas gigantes de televisión con la victoria de remontada por 2-1 de su selección sobre Surinam que le da acceso al segundo y decisivo partido de la repesca por un cupo en el Mundial.

Marzo 27, 2026 07:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Fanáticos de Bolivia celebran el triunfo de su selección frente a Surinam.

Foto: AFP

La fiesta se desató tras el pitido final del partido jugado en el municipio mexicano de Guadalupe (Nuevo León).

La posibilidad de que la Verde acceda a un cupo en la próxima Copa del Mundo hizo que la afición boliviana reviva un sentimiento que no experimentaba desde la clasificación al Mundial de Estados Unidos'94.

Las calles de las principales ciudades del país se llenaron de hinchas que vistieron la casaca verde y empuñaron la enseña patria rojo, amarillo y verde, en respaldo al equipo de Óscar Villegas, y que se reunieron en sus hogares, restaurantes y espacios públicos.

En La Paz, la Alcaldía habilitó un gran escenario en el centro de la ciudad con una pantalla gigante, donde antes del inicio del partido a las 18.00 horas (22.00 GMT), hubo música y danzas folclóricas, como el tinku y la morenada, junto a otras, que expresaron la unidad nacional.

Freddy Flores, quien asistió con su pequeño hijo Santiago, dijo a EFE que vivir “después de tantos años” una sensación así llena a todos de “alegría, entusiasmo, unión y patriotismo”.

La gran concentración de hinchas tomó forma cuando una banda de músicos entonó el himno nacional, para luego seguir la transmisión desde México.

El primer tiempo estuvo marcado por el apoyo intenso y constantes gritos de “Bo-bo-bo, li-li-li, via-via-via” cuando la Verde atacaba, y aplausos cuando la defensa neutralizaba los avances rivales.

En la segunda mitad, el gol de Surinam enmudeció a todos; la tensión se apoderó de los espectadores y la preocupación se disipó cuando Moisés Paniagua igualó la cuenta.

El gol de penalti anotado por Miguel Terceros desató la euforia.

La tensión llegó al máximo cuando el árbitro añadió 10 minutos y Bolivia tuvo que replegarse para sostener el resultado tras la salida de Miguel Terceros y Ramiro Vaca, dos de sus principales figuras.

El pitido final desató el festejo de la hinchada boliviana, que coreó el nombre de su país e hizo que desconocidos se abrazaran sin ocultar su felicidad.

Bolivia jugará el partido decisivo por la clasificación al Mundial 2026 el próximo martes a las 23.00 horas (03.00 GMT del miércoles) frente a Irak.

Fútbol Internacional Bolivia Copa Mundial
Redacción D10
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