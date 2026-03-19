19 mar. 2026
Fútbol Internacional

LA FIFA sanciona a Federación israelí por discriminación y racismo

La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió sancionar a la Federación Israelí de Fútbol (IFA) por cometer infracciones de sus obligaciones como asociación miembro del organismo mundial.

Marzo 19, 2026 05:54 p. m. • 
Por Redacción D10
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Hinchada del Beitar Jerusalem que despliega banderas y cánticos racistas.

FOTO: GENTILEZA

Tras una propuesta presentada por la Federación Palestina (PFA) en el 74 Congreso de la FIFA y la posterior decisión del Consejo del organismo de encomendar a la Comisión que investigara el caso, esta ha decidido sancionar a la IFA “por incumplir los artículos 13 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) y 15 (Discriminación y agresiones racistas) del Código Disciplinario”.

Así, impone a la IFA una multa de 150.000 francos suizos, se le envía una advertencia por su conducta y se le ordena que ponga en marcha un plan de prevención conforme a una serie de directrices: que “exhiba en los próximos tres (3) partidos que dispute su selección absoluta como local en una competición de la FIFA una pancarta prominente y bien visible con el lema «Football Unites the World – No to Discrimination» (en español, «El fútbol une el mundo. No a la discriminación») junto al emblema de la IFA”.

Además, “La IFA presentará a la FIFA para su aprobación el tamaño y diseño de la pancarta, así como su ubicación en el estadio a más tardar quince (15) días antes de cada partido”.

También “la IFA invertirá, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la notificación de la presente decisión, un tercio (1/3) de la multa adeudada según el punto a) anterior en la aplicación de un plan integral para garantizar que se adoptan medidas contra la discriminación y para evitar que se repitan los incidentes, de conformidad con el art. 15, apdo. 7 del CDF. Dicho plan, que deberá contar con la aprobación de la FIFA, se centrará en los siguientes ámbitos: reformas, protocolos, supervisión y campañas educativas en los estadios y a través de canales oficiales durante una temporada completa. El importe restante se abonará en los 30 días siguientes al recibo de la presente decisión”.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA insiste en que “si bien su mandato se limita a la aplicación de los reglamentos internos de la FIFA, no puede permanecer ajena al contexto humano en el que se desarrolla el fútbol. El deporte debe seguir siendo una plataforma para fomentar la paz, el diálogo y el respeto mutuo. Su alcance global y su capacidad de unión llevan implícita la responsabilidad de defender valores como la dignidad, igualdad y humanidad, especialmente en periodos de conflicto y división”.

Esta decisión ha sido notificada a la IFA, que puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

FIFA Israel Palestina
Redacción D10
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