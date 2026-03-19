19 mar. 2026
Copa Sudamericana

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y así quedaron agrupados los clubes para luchar por la otra mitad de la gloria.

Marzo 19, 2026 08:50 p. m. • 
Por Redacción D10
La fase de grupos de la Copa Sudamericana se inicia en la primera semana de abril.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

La Copa Sudamericana ya tiene todo definido para encarar la fase de grupos de la otra mitad de la gloria. Esta noche se hizo el sorteo de la fase de grupos que arrancará en la primera semana de abril.

Olimpia y Recoleta son los representantes paraguayos en esta edición del segundo torneo sudamericano a nivel de clubes más importante del continente.

Grupo A

América de Cali (COL)
Tigre (ARG)
Macará (ECU)
Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético Mineiro (BRA)
Cienciano (PER)
Academia Puerto Cabello (VEN)
Juventud (URU)

Grupo C

São Paulo (BRA)
Millonarios (COL)
Boston River (URU)
O’Higgins (CHI)

Grupo D

Santos (BRA)
San Lorenzo (ARG)
Deportivo Cuenca (ECU)
Recoleta (PAR)

Grupo E

Racing (ARG)
Caracas (VEN)
Independiente (BOL)
Botafogo (BRA)

Grupo F

Gremio (BRA)
Palestino (CHI)
Montevideo City Torque (URU)
Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)
Vasco da Gama (BRA)
Audax Italiano (CHI)
Barracas Central (ARG)

Grupo H

River Plate (ARG)
Red Bull Bragantino (BRA)
Blooming (BOL)
Carabobo (VEN)

Copa Sudamericana Olimpia Recoleta
Redacción D10
Copa Sudamericana
Palestino derrota a la U de Chile y se mete a fase de grupos
Palestino clasificó este miércoles a la fase de grupos de la copa Sudamericana tras vencer a Universidad de Chile en un último minuto de locura en el estadio Nacional en el que se vieron dos goles, el que le daba a los universitarios el empate y una posible definición a penales, y el que sentenciaba la eliminatoria para la visita.
Marzo 05, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano
Copa Sudamericana
Lezcano guía a Olimpia a la fase de grupos de la Sudamericana
Olimpia derrotó al Sportivo Trinidense por 0-1 en el Defensores del Chaco y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, la de los grupos. El Decano avanzó con lo justo, pero siendo efectivo. Rubén Lezcano hizo el solitario gol.
Marzo 04, 2026 11:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Blooming golea a Bulo Bulo y se clasifica
Blooming venció 3 a 0 Bulo Bulo, en duelo de equipos bolivianos, y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Marzo 04, 2026 09:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Copa Sudamericana
Sportivo Trinidense vs. Olimpia: Paso a paso
Sportivo Trinidense y Olimpia se miden en el ueno Defensores del Chaco por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Marzo 04, 2026 07:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Audax Italiano clasificó en penales a la Copa Sudamericana al imponerse a Cobresal
Audax Italiano venció este martes en penales a Cobresal en duelo de equipos chilenos por la Copa Sudamericana, que terminó empatado 1-1 en el tiempo regular, y que sentenció el avance de los itálicos a la fase de grupos del torneo continental.
Marzo 04, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana: Por el honor a su historia
Olimpia se cita con Trinidense buscando su ingreso a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Ambos equipos se juegan todo en este partido, aunque mayor obligación la tiene el Franjeado.
Marzo 04, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
