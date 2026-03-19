Los grupos de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana ya tiene todo definido para encarar la fase de grupos de la otra mitad de la gloria. Esta noche se hizo el sorteo de la fase de grupos que arrancará en la primera semana de abril.
Olimpia y Recoleta son los representantes paraguayos en esta edición del segundo torneo sudamericano a nivel de clubes más importante del continente.
Grupo A
América de Cali (COL)
Tigre (ARG)
Macará (ECU)
Alianza Atlético (PER)
Grupo B
Atlético Mineiro (BRA)
Cienciano (PER)
Academia Puerto Cabello (VEN)
Juventud (URU)
Grupo C
São Paulo (BRA)
Millonarios (COL)
Boston River (URU)
O’Higgins (CHI)
Grupo D
Santos (BRA)
San Lorenzo (ARG)
Deportivo Cuenca (ECU)
Recoleta (PAR)
Grupo E
Racing (ARG)
Caracas (VEN)
Independiente (BOL)
Botafogo (BRA)
Grupo F
Gremio (BRA)
Palestino (CHI)
Montevideo City Torque (URU)
Deportivo Riestra (ARG)
Grupo G
Olimpia (PAR)
Vasco da Gama (BRA)
Audax Italiano (CHI)
Barracas Central (ARG)
Grupo H
River Plate (ARG)
Red Bull Bragantino (BRA)
Blooming (BOL)
Carabobo (VEN)