30 mar. 2026
Torneo Apertura

Los árbitros para la fecha 14 del Apertura

La dirección de árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en el desarrollo de la fecha 14 del torneo Apertura.

Marzo 30, 2026 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Blas Romero Árbitro APF.jpg

Blas Romero dirigirá el partido del líder Olimpia.

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer en la noche del domingo la nómina de árbitros que impartirán justicia en la fecha 14 del torneo Apertura que se pone en marcha este lunes.

Sorprende la ausencia del siempre polémico Carlos Paul Benítez que el sábado tuvo otro pobre arbitraje dirigiendo el encuentro entre Olimpia y 2 de Mayo.

Lunes 30 de marzo

Libertad vs. Recoleta FC

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Villagra y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Christian Sosa.

Martes 31 de marzo

Sportivo 2 de Mayo vs. Nacional

Estadio: Río Parapití.

Hora: 18:30.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Luis Onieva.

Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Gunther Vögel

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Miércoles 1 de abril

Rubio Ñu vs. Guaraní

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.

Árbitros Torneo Apertura Fútbol paraguayo
Redacción D10
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