Lo que dijo Tim Payne sobre su futuro

El jugador de la Selección de Nueva Zelanda, Tim Payne, arrancó de titular en el juego frente a Irán, correspondiente a la primera jornada del Grupo G de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Payne, hoy una celebridad de las redes, jugó hasta los 78 minutos cuando fue sustituido por Callan Elliot en el lance que terminó con la paridad de 2-2. Tras el juego el jugador pasó por la zona mixta y fue consultado sobre su futuro.

La pregunta específicamente iba a si el jugador consideraría una transferencia del fútbol argentino, sudamericano o de España, a lo que el oceánico respondió lo siguiente:

“Sí, si eso llega a pasar será algo a considerar. Pero en este momento me enfoco en representar a Nueva Zelanda”, expresó Payne en la zona mixta.

Tim Payne tendría arreglada su vinculación con el Franjeado luego de la Copa del Mundo. El volante de 32 años se convirtió en una celebridad de las redes a partir de una movida realizada por el creador de contenidos Valen Scarsini “Scarso”, que buscó al jugador menos conocido del Mundial para hacerlo famoso. El neozelandés tenía apenas 4000 seguidores y en cuestión de horas sus redes alcanzaron millones de seguidores.