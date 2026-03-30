30 mar. 2026
Torneo Apertura

Libertad vs. Recoleta: Paso a paso

Libertad y Recoleta se encargan de abrir la 14ª jornada del Torneo Apertura en el estadio La Huerta.

Marzo 30, 2026 05:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad vs. Recoleta

Torneo Apertura Libertad Recoleta
Redacción D10
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