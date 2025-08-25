25 ago. 2025
Eliminatorias

Las últimas entradas para ver a Paraguay

La APF dio a conocer los detalles de precios y venta de las últimas entradas para el partido que puede certificar la clasificación de Paraguay al Mundial 2026.

Agosto 25, 2025 12:28 p. m.
Los albirrojos coparán el Defensores del Chaco.

La Selección Paraguaya de Fútbol enfrentará el próximo 4 de septiembre a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco desde las 20:30 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este lunes los detalles en cuanto a precios y venta de las últimas entradas disponibles para este compromiso.

El último lote disponible saldrá a la venta desde este martes a las 10:00 a través de tuti.com.py y todos los puntos Tuti habilitados.

Aún quedan boletos en todos los sectores, pero en una cantidad mínima, por lo que seguramente este mismo martes o a más tardar miércoles se agotarán en su totalidad.

El Defensores del Chaco presentará un marco espectacular e imponente. El equipo de Gustavo Alfaro necesita un punto para confirmar su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.

LOS DETALLES

Albirroja Eliminatorias Ecuador
