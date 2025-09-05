04 sept. 2025
Eliminatorias

Lágrimas y goles: la despedida soñada de Messi en Buenos Aires

Lionel Messi vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la Selección Argentina, que superó a Venezuela por 3-0 en una noche que conmovió hasta las lágrimas al astro.

Septiembre 04, 2025 11:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Eliminatorias Copa Mundial 2026: Argentina - Venezuela

Lionel Messi (2i) de Argentina acompañado de sus hijos entra a la cancha previo a un partido por las Eliminatorias a la Copa Mundial 2026.

Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Lionel Messi vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la Selección Argentina, que superó a Venezuela por 3-0 en una noche que conmovió hasta las lágrimas al astro entre demostraciones de amor constante del público y la compañía de su familia.

Desde la llegada misma de la delegación argentina al estadio Monumental de Buenos Aires, 85.000 almas mostraron su devoción por el jugador de 38 años del Inter Miami, que con un doblete volvió a ser determinante para el triunfo de la Albiceleste por la peneúltima fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026.

Messi salió al campo de juego junto a sus tres hijos, Benjamín, Thiago y Mateo, fruto de su relación con Antonela Roccuzzo, quien lideró la comitiva familiar de casi 50 personas que concurrió al partido.

Eliminatorias Copa Mundial 2026: Argentina - Venezuela

Lionel Messi (c) y Julian Alvarez (i) de Argentina celebran un gol ante Venezuela en un partido por las Eliminatorias.

Foto: Adan González/EFE

La emoción se apoderó del máximo goleador de la selección argentina: apenas pisó el césped para la entrada en calor, intentó sin éxito contener las lágrimas.

Un poco después, aferrado a sus hijos durante el himno nacional argentino, pareció verse sobrepasado por el canto ensordecedor de miles y miles de argentinos, ante lo que eligió el mutismo.

Una bandera lo homenajeó desde la segunda bandeja de las gradas: “Gracias por todo, mi capitán”.

Si bien siempre es protagonista excluyente de cada partido del combinado, esta vez todo el espectáculo lo tuvo en el centro de la escena, aun cuando el atacante no resaltó durante buena parte del primer tiempo, hasta que llegó la apertura del marcador.

Julián Álvarez cedió una chance inmejorable de frente al arco para que Messi pudiera anotar el 1-0 al minuto 39, tras una recuperación y pase filtrado de Leandro Paredes, ante lo que todo el equipo argentino lo buscó para el abrazo del festejo.

Más cantos resonaron en la noche de Buenos Aires: “Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar, que de la mano de ‘Leo’ Messi toda la vuelta vamos a dar” y “Olé, olé, olé, Messi, Messi” fueron los modos de la multitud para empezar a despedirse de su número 10.

Un poco después, tras una ocasión clara que malogró al definir sobre el cuerpo del arquero venezolano al minuto 60, el aliento inmediato bajó de las tribunas con un sonoro “Messi, Messi, Messi”.

El 2-0 para el equipo local llegó, por enésima vez en los veinte años de su carrera celeste y blanca, gracias a una genialidad del capitán, cuando cobró rápidamente una falta para habilitar a Nicolás González, que desbordó y conectó su centro con la cabeza de Lautaro Martínez.

A los 80 minutos, tras otra cesión ante un arco casi vacío, esta vez de Thiago Almada, Messi gritó el 3-0, segundo de su cuenta personal, para delirio de la hinchada, que volvió a corear su nombre y agregó gestos de reverencia.

Minutos antes del pitido final, el público solo se dedicó a corear su nombre además de mencionar el próximo desafío del equipo del entrenador Lionel Scaloni, al cantar “el que no salta, no va al Mundial”.

Una ovación eterna, los abrazos de sus compañeros de equipo y espectaculares fuegos de artificio arroparon a Messi en uno de los primeros cierres de su inigualable carrera futbolística. EFE

Eliminatorias Sudamericanas Argentina Lionel Messi
Redacción D10
Más contenido de esta sección
locales_395362_6507245.jpg
Eliminatorias
Todas las clasificaciones de la Albirroja a los Mundiales
Paraguay disputará su noveno Mundial de fútbol de los cuales siete fueron tras sortear las Eliminatorias de la Conmebol.
Septiembre 04, 2025 10:28 p. m.
 · 
Guillermo Areco
GomOBAVW8AA17EF.jpg
Eliminatorias
Ecuador tiene equipo confirmado
La Selección Ecuatoriana de Fútbol dirigida por el argentino Daniel Beccacece definió su equipo titular para enfrentar a una motivada Albirroja en el Defensores del Chaco.
Septiembre 04, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-03 at 13.23.17.jpeg
Eliminatorias
Paso a paso: Paraguay vs. Ecuador
La Selección Paraguaya recibe a Ecuador a partir de las 20:30 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. ¡Hoy puede ser el retorno a la máxima cita mundialista!
Septiembre 04, 2025 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
54401080700_8d41c0d3ed_o.jpg
Eliminatorias
Paraguay vs. Ecuador: La gran previa, paso a paso
Viví todos los pormenores de la gran previa del duelo que puede certificar el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo tras 16 años.
Septiembre 04, 2025 03:25 p. m.
WhatsApp Image 2024-11-14 at 23.02.21.jpeg
Eliminatorias
Los albirrojos recorrerían el casco histórico de Asunción
En caso de lograr la clasificación, los jugadores de la Albirroja podrían pasearse por el centro de Asunción en un bus descapotable.
Septiembre 04, 2025 01:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección paraguaya retro
Eliminatorias
El look de esta Albirroja si estaba en México 1986
Paraguay está a un paso de volver a una Copa del Mundo y cortar una larga ausencia así como fue previo al Mundial de 1986. ¿Cómo se verían estos jugadores con el look ochentoso?
Septiembre 04, 2025 12:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más