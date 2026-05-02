La vez que Alex Zanardi inspiró a Julio González Ferreira

El italiano Alex Zanardi falleció este viernes a los 59 años, en un cierre de una vida marcada por la superación. Sus logros deportivos y su gran actitud ante las adversidades marcaron su vida, que tuvo un giro brusco cuando en el 2001 sobreviviera a un grave accidente en la F1 en donde perdiera las piernas.

A partir de ahí inició su andar en el deporte paralímpico, siendo reconocido internacionalmente por su capacidad de resiliencia, hasta que en el 2020, mientras corría una exhibición ciclística, impactó un camión, quedando en estado grave.

Sin embargo, no solo era un fuera de serie del deporte, sino también inmensamente humano y acá es donde la historia se cruza con nuestro compatriota Julio González Ferreira. Quién el 22 de diciembre del 2005 sufrió un accidente de tránsito mientras iba camino al Aeropuerto de Venecia.

El delantero paraguayo, por entonces en el equipo de Vicenza, se quedó dormido al volante mientras viajaba en su vehículo con la intención de venir al país para pasar las fiestas. Tras el choque, los médicos consiguieron salvarle la vida, pero debieron amputarle su brazo izquierdo, hecho que lo alejaría de las canchas, por un tiempo…

Mientras se encontraba en el hospital, un día recibe una inesperada visita. Un hombre llega, lo saluda y comienza a preguntarle sobre su estado.“Quería saludarte, ver qué tal estabas. Pasé por algo similar por lo que pasaste. Tuve un accidente, pero quería saber que tal estabas y que dice los doctores”, comenzaba el relato de González Ferreira en una nota a D10.

“Yo estoy bien, respondí. Los doctores me dicen que no voy a volver a jugar al fútbol y él me dice ¿Qué te dice tu familia? También me dicen, por qué no sos técnico, periodista o cualquier otra cosa porque tu carrera terminó. ¿Y vos que opinás? me dice y le respondo: Yo siento en mi corazón que puedo volver a jugar al fútbol, yo quiero volver a jugar”, recordaba.

Alex Zanardi en ese momento lanzó una frase que llenó de motivación al paraguayo y tras el mismo se levantó las botamangas del pantalón y le mostró las prótesis que lo mantenían en pie.

“Julio hacé lo que tu corazón te dice, seguí ese sueño, peleá por ese sueño y vas a ver que lo vas a lograr. Vas a volver a jugar”, fue la frase que le dijo Zanardi a González Ferreira.

Y en efecto así fue, ya que en el 2007 el delantero tuvo la oportunidad de retornar a las canchas cuando disputó un encuentro entre Tacuary y Olimpia, cumpliendo de esa forma el sueño de volver a jugar al fútbol. Luego, el medallista olímpico en Atenas, siguió ligado al deporte en su carácter de entrenador de inferiores y equipos de la División Intermedia.