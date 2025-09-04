04 sept. 2025
Eliminatorias

La pasión albirroja de los escolares

La Albirroja absoluta está cada vez más cerca de inscribir su nombre en otra cita mundialista, y eso se siente, se festeja en todos los rincones de nuestro país, pero los niños con su inocencia demuestran que la pasión no tiene límites por su Selección Nacional.

Septiembre 04, 2025 12:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Escuela Francisca Eloísa Duarte.jpg

Alegría albirroja en la Escuela Doña Fracisca Eloísa Duarte del barrio Mburucuyá de Asunción.

Gentileza

Es así, que todos los alumnos de la Escuela N° 962 Doña Francisca Eloísa Duarte ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, vistieron su segunda piel, la Albirroja para demostrar su amor y fanatismo por ver a Paraguay en el próximo Mundial que disputará en 2026 en EEUU, México y Canadá.

A pesar que la gran cita será esta noche en el Defensores del Chaco desde las 20:30, ante Ecuador, los alumnos ya gritaron gol y vaticinaron que la fiesta será total con una victoria de la Selección Nacional.

La euforia y el encanto no solo fue de los alumnos de la institución educativa, también las profesoras vistieron la gloriosa casaca de la Albirroja. La directora, Cinthya Jara Verdún señaló a D10 que esta situación se dio desde el momento que la selección volvió a tomar el protagonismo en las Eliminatorias. “Varias madres de los alumnos me comentaron que sus hijos ya dormían con sus remeras de la selección. Ellos están motivados y es lindo que sea una causa nacional. Que los niños tengan sentido de pertenencia. Esta emoción lo vivimos nosotros hace 16 años y hoy se vuelve a repetir”, señaló la directora.

La Albirroja está a un punto de sellar el pasaporte al Mundial, le sirve el empate. Por otra parte, Venezuela su rival directo tendrá que medirse con Argentina en simultáneo, la Vinotinto no tiene margen de error, un empate le favorece a Paraguay para su clasificación a pesar que la Albirroja llegue a experimentar una caída. El escenario es favorable para que esta noche con el pitazo final se celebre otra histórica participación de la absoluta en la cita ecuménica del próximo año.

Las profesoras.jpg

Las profesoras de la escuela también lucieron sus camisetas de la albirroja, algunas ya con tono de cancha con los gorros.

Gentileza

Selección Paraguaya APF
Redacción D10
