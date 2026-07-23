23 jul 2026
Fútbol Internacional

Almirón marca para el Atlanta

VIDEO. El paraguayo Miguel Almirón anotó uno de los goles de su equipo en el empate de visitante frente al Charlotte.

Julio 23, 2026 07:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Almirón hizo la paridad final.

Foto: @ATLUTD

El delantero de la Selección Paraguaya, Miguel Almirón, se hizo sentir para el Atlanta United que empató 2-2 frente al Charlotte FC en duelo correspondiente a la Conferencia Oeste de la MLS.

Kerwin Vargas y Liel Abada habían puesto 2-0 arriba al conjunto celeste, pero luego vino la reacción del equipo de Gerardo Tata Martino que primero descontó por Elías Báez y luego, sobre los 76’, llegó a la paridad por medio de Miggy.

Se trata del primer tanto de Almirón en lo que va de la temporada tras 13 presentaciones sumando, liga, copa local e internacional, en la que también se le suma tres asistencias.

Para mencionar que en el equipo de Atlanta tuvo su debut nuestro compatriota Júnior Alonso, que tras la participación paraguaya en la Copa del Mundo se desligó del Atlético Mineiro de Brasil y fichó por el equipo de la MLS.

MLS Miguel Almirón Atlanta United
Redacción D10
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