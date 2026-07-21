21 jul 2026
Fútbol Internacional

Lionel Messi regresa a Argentina en un avión privado, sin contacto con aficionados

Lionel Messi regresó a Argentina este martes desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026, en el que la Albiceleste fue subcampeona, en un avión privado que le trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada.

Julio 21, 2026 09:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Recibimiento de la selección argentina en Buenos Aires

Varios aficionados fueron a recibir a los jugadores argentinos tras la participación en el Mundial.

Foto: EFE

Lionel Messi regresó a Argentina este martes desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026, en el que la Albiceleste fue subcampeona, en un avión privado que le trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada.

El astro tocó tierra alrededor de las 6.30 hora local (9.30 GMT) procedente de Miami, Estados Unidos, en el aeropuerto internacional de Rosario (provincia de Santa Fe) y recorrió en una camioneta con cristales oscuros los pocos kilómetros que separan esa localidad de la de Fisherton, donde su familia tiene una residencia en un barrio exclusivo.

De acuerdo a medios locales, Messi se quedará allí durante los próximos días junto a sus familiares para unas vacaciones antes de tener que regresar para incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

El capitán de la selección argentina no regresó en el mismo vuelo que trasladó el lunes por la tarde a Buenos Aires a gran parte del plantel y la delegación desde Nueva York, quienes fueron recibidos por una multitud exultante en los alrededores del aeropuerto internacional de Ezeiza, que los acompañó hasta el cercano predio de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó el lunes en Instagram el futbolista de 39 años, quien rompió en llanto este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras la derrota argentina en la prórroga de la final frente a España (1-0).

Sin embargo, instó a quedarse “con todo lo bueno": “Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

La continuidad de Messi en la selección argentina es una incógnita que el delantero todavía no ha despejado en declaraciones públicas, aunque sí se da por cerrada su participación en los Mundiales de fútbol con su presencia en el de Estados Unidos, México y Canadá, el sexto de su carrera.

El combinado albiceleste tiene por delante dos ventanas de amistosos en lo que resta de 2026, en los que quizá podría despedirse de la selección.

Ganador de numerosos títulos a nivel de clubes, especialmente en su etapa en el Barcelona, Messi ha conquistado a las órdenes de Lionel Scaloni las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Lionel Messi Argentina Copa del mundo
Redacción D10
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