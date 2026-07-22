22 jul 2026
Fútbol Internacional

Argentinos juntan firmas para repetir final contra España

Una campaña argentina ha sido lanzada en una plataforma digital para solicitar la repetición de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, tras la derrota del seleccionado sudamericano y ya supera las 61.500 firmas.

Julio 22, 2026 05:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026

España y Argentina jugaron la final del Mundial 2026 el domingo pasado.

KEVIN C. COX/Getty Images via AFP

La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el 19 de julio en Nueva York.

La promotora de la iniciativa afirma que hubo acciones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido, denuncia supuestas irregularidades, aunque no aporta pruebas verificadas y piden que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido.

Las peticiones no tienen validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial. La repetición de un partido solo podría producirse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos deportivos o por una resolución de los órganos competentes.

La iniciativa argentina se suma a otras protestas similares surgidas durante el Mundial 2026. En Francia, una campaña digital que superó las 82.000 firmas reclamó repetir la semifinal ante España por una jugada previa al penalti que abrió el marcador, aunque tampoco tuvo efectos sobre el desarrollo del torneo.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeona con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado de su país por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato. EFE

Fútbol Internacional Argentina España
Redacción D10
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