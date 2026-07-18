18 jul 2026
Fútbol Internacional

Alan Soñora ya tiene nuevo equipo

Alan Soñora le pone punto final a su etapa en Cerro Porteño y afrontará un nuevo desafío.

Julio 18, 2026 07:22 p. m.
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Alan Soñora seguirá su carrera en Argentina.

Alan Soñora dejará Cerro Porteño para continuar su carrera en el fútbol argentino. El mediocampista estadounidense de origen argentino, de 27 años, rescindirá su contrato con el Ciclón y se convertirá en nuevo jugador de Newell’s Old Boys de Rosario, donde firmará un vínculo por una temporada.

La salida del volante se venía gestando desde hace un tiempo, ya que Soñora nunca logró encontrar su lugar dentro del equipo azulgrana. Desde su llegada le costó adaptarse y no pudo consolidarse como una pieza importante en la estructura del plantel, por lo que su partida era prácticamente un hecho.

Según informaron periodistas especializados en el mercado de pases, el acuerdo está encaminado y el jugador se sumará a la Lepra en busca de recuperar protagonismo y relanzar su carrera. En Cerro Porteño, su ciclo queda marcado por la expectativa que generó su llegada y la posterior falta de continuidad.

Alan Soñora Cerro Porteño Newell’s Old Boys
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