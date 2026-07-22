22 jul 2026
Fútbol Internacional

Casemiro ficha por el Inter Miami de Messi

El Inter Miami anunció oficialmente la contratación del mediocampista brasileño Casemiro, con quien firmó un contrato hasta mayo del próximo año.

Julio 22, 2026 03:27 p. m. • 
Por Redacción D10
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Casemiro ya posa con la camiseta del Inter Miami.

Foto: Gentileza

El brasileño Casemiro fichó este miércoles por el Inter Miami, según anunció el club, que comunicó que su vinculación con el mediocentro se extenderá hasta mayo del próximo año, cuando concluya la ‘Sprint Season’ de la MLS, aunque tendrá opción de extenderla hasta junio de 2029.

“Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el Club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí”, dijo en un comunicado el futbolista, ganador de cinco Ligas de Campeones con el Real Madrid.

Casemiro se incorpora al Inter Miami como agente libre, después de que finalizase en junio su contrato con el Manchester United, equipo al que ayudó a levantar dos títulos: la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24.

El mediocentro acaba de disputar el Mundial con Brasil, que cayó eliminada en octavos de final frente a Noruega.

En el Inter Miami compartirá vestuario con el argentino Lionel Messi, su rival habitual en múltiples clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona y al que también se ha enfrentado en incontables ocasiones con la camiseta de la ‘Seleçao’.

La incorporación de Casemiro al grupo, sin embargo, está pendiente de que obtenga el visado de trabajo, aclaró el Inter Miami.

La llegada del mediocentro ayudará al Inter Miami a paliar los problemas defensivos que sufre en los últimos años y que solo ha logrado tapar una potente ofensiva liderada por Messi. La marcha de Sergio Busquets al término de la pasada temporada no hizo más que incrementar esa fragilidad en la campaña actual.

El Inter Miami es el vigente campeón de la MLS, pero no comenzó con buen pie 2026. El equipo de Florida fue eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, su principal objetivo este año, y marcha segundo en la Conferencia Este. EFE

Fútbol Internacional Inter Miami Casemiro
Redacción D10
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