Francia presentará al sucesor de Deschamps al frente de los ‘Bleus’ el 28 de julio

La comparecencia tendrá lugar a las 11.00 horas (9.00 GMT), después de una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FFF prevista para esa misma mañana.

La federación no ha confirmado oficialmente la identidad del nuevo técnico, pero los principales medios deportivos franceses señalan a Zinedine Zidane como el próximo seleccionador nacional que relevará a Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia como futbolista en 1998 y como técnico en 2018.