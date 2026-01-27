26 ene. 2026
Fútbol Internacional

Dani Güiza tiene nuevo club

El delantero español Dani Güiza afrontará un nuevo desafío en su carrera a sus 45 años.

Enero 26, 2026 09:58 p. m.
locales_1224406_13286273.jpg

Daniel Güiza estuvo un par de años en Cerro Porteño.

Foto: Archivo.

El atacante jerezano y exjugador de Cerro Porteño Dani Güiza decidió cambiar de aire para aterrizar en su ciudad natal.

Después de vestir la camiseta del Rayo Sanluqueño, el que fuera campeón de Europa con la selección española en 2008, firmó por el Jerez Industrial, de Primera Andaluza de España para, según detalló este lunes Radio Jerez, colgar definitivamente las botas, siendo el último equipo para el que preste sus servicios.

En un vídeo publicado, la entidad industrialista anunció el fichaje de Güiza destacando: “Jerez no solo es un lugar. Es donde aprendes sin saber que lo estás haciendo. Aquí empezó todo, en sus calles, en sus campos. Con un balón que pesaba más que los miedos”.

Añadió que “desde Jerez se puede llegar muy lejos, a la élite, a los goles, a tocar el cielo en Europa. Pero hay algo que nunca cambia, de donde vienes, el fútbol te lleva, la vida te devuelve. Porque los orígenes no se olvidan, se honran. Hoy Jerez vuelve a tener a uno de los suyos, hoy el camino termina donde empezó y el círculo se cierra en casa”.

Dani Güiza fue futbolista de Cerro Porteño entre 2013 y 2015 logrando dos títulos; torneo Clausura 2013 y Apertura 2015. Convirtió 15 goles en 46 partidos disputados con la camiseta azulgrana, dejando una huella imborrable en el corazón de los cerristas.

Dani Güiza Cerro Porteño España
Más contenido de esta sección
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick suma y sigue: exhibición, triplete
Endrick ha caído de pie en la Ligue 1, en la que apenas ha participado en tres encuentros con el Lyon, y este domingo, de nuevo, volvió a marcar.
Enero 25, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Arsenal vs Manchester United
Fútbol Internacional
Un fulgurante Manchester United doblega al Arsenal
El ‘efecto Michael Carrick’ no tiene fin y el Manchester United prolongó el exitoso regreso de su entrenador con una victoria sobre el Arsenal (2-3), que sufrió su tercer pinchazo consecutivo en un partidazo que cerró Cunha con un golazo que permitió al City reducir su distancia respecto al líder.
Enero 25, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona
Fútbol Internacional
El Barça recupera el liderato
El Barcelona explotó este domingo los errores en defensa del colista, el Real Oviedo, y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports, con un punto de margen sobre el Real Madrid, gracias a los goles de Dani Olmo, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Lamine Yamal en la segunda parte (3-0).
Enero 25, 2026 02:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético de Madrid
Fútbol Internacional
Sorloth desata otra victoria para el Atlético de Madrid
De nuevo con un gol de Alexander Sorloth, como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas jugadas de 2026, el Atlético de Madrid desató una victoria imprescindible contra el Mallorca, agrandada después por un tanto en propia puerta y una gran acción de Thiago Almada, para creer aún en que todo es posible en este campeonato, a la expectativa y a la estela del Barcelona y del Real Madrid.
Enero 25, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
juan fernando quintero.jpg
Fútbol Internacional
River debuta con triunfo a domicilio y Racing cae con gol olímpico
River Plate comenzó el Torneo Apertura del fútbol argentino con un triunfo a domicilio por 0-1 sobre Barracas Central.
Enero 25, 2026 08:33 a. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester City vs Wolverhampton
Fútbol Internacional
El City gana al colista y presiona al Arsenal
El Manchester City venció al Wolverhampton con Erling Haaland de suplente y ahora espera un favor del Manchester United para que la presión sobre el Arsenal en la cabeza de la tabla sea efectiva.
Enero 24, 2026 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más