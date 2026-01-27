Dani Güiza tiene nuevo club

El atacante jerezano y exjugador de Cerro Porteño Dani Güiza decidió cambiar de aire para aterrizar en su ciudad natal.

Después de vestir la camiseta del Rayo Sanluqueño, el que fuera campeón de Europa con la selección española en 2008, firmó por el Jerez Industrial, de Primera Andaluza de España para, según detalló este lunes Radio Jerez, colgar definitivamente las botas, siendo el último equipo para el que preste sus servicios.

En un vídeo publicado, la entidad industrialista anunció el fichaje de Güiza destacando: “Jerez no solo es un lugar. Es donde aprendes sin saber que lo estás haciendo. Aquí empezó todo, en sus calles, en sus campos. Con un balón que pesaba más que los miedos”.

💭 Todos empezamos siendo un niño con un balón y un sueño.



Goles, experiencia, mil batallas a la espalda y la misma ilusión del primer día.



El fútbol a veces te lleva lejos. Y a veces, te devuelve a casa. Hoy ese niño vuelve al barrio…



Bienvenido a tu casa, Dani 🤍💙 pic.twitter.com/xQSKEyTc2l — Jerez Industrial C.F. (@JerezInd_CF) January 26, 2026

Añadió que “desde Jerez se puede llegar muy lejos, a la élite, a los goles, a tocar el cielo en Europa. Pero hay algo que nunca cambia, de donde vienes, el fútbol te lleva, la vida te devuelve. Porque los orígenes no se olvidan, se honran. Hoy Jerez vuelve a tener a uno de los suyos, hoy el camino termina donde empezó y el círculo se cierra en casa”.

Dani Güiza fue futbolista de Cerro Porteño entre 2013 y 2015 logrando dos títulos; torneo Clausura 2013 y Apertura 2015. Convirtió 15 goles en 46 partidos disputados con la camiseta azulgrana, dejando una huella imborrable en el corazón de los cerristas.