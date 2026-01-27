27 ene. 2026
Liga de Quito ficha a Deyverson

Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció este martes la contratación del atacante brasileño Deyverson, que llegará al equipo ecuatoriano tras haber militado en clubes de su país, Portugal, Alemania y España.

Enero 27, 2026 
Deyverson

Deyverson es nuevo refuerzo del conjunto ecuatoriano.

Foto: Gentileza - Liga de Quito

"¡Deyverson llega al Rey!”, resaltó Liga en su cuenta de X, con un video en el que la mascota ‘Cocodrigo’ aparece bailando música brasileña y se complementa con la imagen del goleador celebrando varias anotaciones.

“Estamos listos para festejar muchos goles juntos, Killer”, añadió la publicación.

El Rey de Copas también resaltó el palmarés de su flamante contratación, resaltando el título de la Copa Libertadores 2021, el Brasileirao de 2018, la Recopa Sudamericana 2022 y el Campeäo Paulista, todos con el Palmeiras.

El goleador de 34 años, también conquistó con el Atlético Mineiro el Campeonato Mineiro 2025, tras un recorrido y participación por la Europa League y el Mundial de Clubes.

Deyverson comenzó su carrera futbolística con Mangaratibense (Brasil), jugó en Benfica B (Portugal), Belenenses (Portugal), Colonia (Alemania), Levante (España), Alavés (España), Getafe (España), Palmeiras, Cuiabá, Atlético Mineiro y Fortaleza, estos últimos de su país.

La vinculación a Liga de Quito del autor del histórico gol que otorgó el título de la Libertadores 2021 al Palmeiras, se dio con el aval del entrenador del equipo, el brasileño Tiago Nunes.

